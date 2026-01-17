Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng: Hiện tượng phòng vé khiến fan nhớ về Tây Du Ký

HHTO - Thu về gần 2 tỷ NDT, "Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng" là bộ phim hoạt hình 2D đạt doanh thu cao nhất mọi thời đại tại đất nước tỷ dân. Tác phẩm sẽ cập bến rạp chiếu Việt Nam trong tháng 1 này.

Bộ phim kể về cuộc hành hương bất đắc dĩ của bốn tiểu yêu quái lợn rừng, cóc, chồn và khỉ đột. Vì không cam chịu phận đời vô danh tiểu tốt, nhóm tiểu yêu quyết định rời khỏi núi Lãng Lãng, giả mạo thầy trò Đường Tăng và lên đường đi Tây Thiên thỉnh kinh. Cuộc hành trình của họ đầy rẫy hiểm nguy và thử thách, đan xen muôn vàn mẩu chuyện dở khóc dở cười. Trên đường đi tìm chân kinh, bốn yêu quái nhỏ bé đứng giữa ngã rẽ cuộc đời: an phận sống đời bình dị hay cháy hết mình với chí khí anh hùng.

Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng khiến nhiều thế hệ người hâm mộ điện ảnh hoài niệm về một Tây Du Ký lừng lẫy một thời của Ngô Thừa Ân nhưng đây không phải một bản phim remake.

Đạo diễn kiêm đồng biên kịch Vu Thủy chia sẻ rằng bộ phim thể hiện góc nhìn mới của người làm nghệ thuật về hành trình tìm đến Tây Trúc kinh điển. Đội ngũ làm phim nỗ lực bám sát hình tượng nhân vật và cốt lõi của nguyên tác nhưng cũng không quên đưa vào Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng những thông điệp gần gũi với khán giả hiện nay.

Một trong những yếu tố đưa Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng vụt sáng trở thành hiện tượng phòng vé là lối kể chuyện lớp lang, giàu cảm xúc. Nửa đầu phim mang đến tiếng cười vui nhộn cho trẻ thơ khi bốn tiểu yêu quái loay hoay tập hợp thành viên, phân vai, tìm đạo cụ và bắt chước hình tượng thầy trò Đường Tăng.

Thế nhưng, phía sau lớp vỏ hài hước ấy là những khoảnh khắc lắng đọng, chạm đến cảm xúc của khán giả trưởng thành. Về sau, phim mượn những kiếp nạn mà bốn tiểu yêu quái phải vượt qua để thể hiện triết lý nhân sinh về lý tưởng sống và lòng dũng cảm.

Về hình ảnh, phim mang hơi thở của những bức tranh thủy mặc sống động, tái hiện hoàn hảo phong cách hoạt hình truyền thống bằng ngôn ngữ hiện đại. Về nội dung, bộ phim lấy hình ảnh những con tiểu yêu quái vô danh làm tiền đề để vừa cuốn hút khán giả nhỏ tuổi vừa giữ chân người lớn. Đặc biệt, khi trình làng tại phòng vé Việt, Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng sẽ có hai phiên bản lồng tiếng và phụ đề.

Ngoài thành công về mặt doanh thu, phim cũng nhận được đánh giá cao từ khán giả. Trên trang Douban, bộ phim đạt điểm 8.5 với gần 600.000 lượt đánh giá. Sau khi gây tiếng vang tại Trung Quốc, Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng tiếp tục được phát hành tại một số thị trường lớn như Bắc Mỹ, Úc, New Zealand và Malaysia, đồng thời, đạt điểm tuyệt đối 100% Popcorn Meter trên chuyên trang Rotten Tomatoes.

Vừa qua, bộ phim cũng bất ngờ trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội sau đối đáp thân thiện, hài hước giữa hai fanpage “bảo bối” Lotte Entertainment Việt Nam (nhà phát hành phim Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng tại Việt Nam) và một trang chiếu phim trực tuyến. Đề tài này đã thu về hàng trăm nghìn lượt tương tác và tạo nên sự thích thú cho khán giả.