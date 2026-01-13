Sakamoto Days bản live-action tiết lộ gương mặt mới: Một mỹ nam được ngóng đợi

HHTO - Bản phim chuyển thể live-action của “Sakamoto Days” vừa tung thêm diễn viên mới. Khi dàn nhân vật dần hoàn thiện, khớp với các tin đồn trước đó, các fan càng háo hức chờ đợi sự xuất hiện của một người.

Mới đây, Sakamoto Days (Sát Thủ Về Vườn) bản live-action (phim do người thật đóng) vừa hé lộ thêm hai diễn viên mới cùng với tạo hình nhân vật mà họ đảm nhận.

Theo đó, Yokota Mayuu (Sáu Tháng và Một Năm) hóa thân Lu Shaotang - con gái một trùm xã hội đen ở Trung Quốc, khi sang Nhật Bản vì một cơ duyên mà đã đến làm việc tại cửa hàng của Sakamoto. Trong nguyên tác, Lu luyện tập thái cực quyền, khi nạp “sinh tố lúa mạch” sẽ phát huy kỹ năng võ thuật một cách vượt bậc.

Nữ diễn viên Yokota Mayuu cho biết cô yêu thích phim hành động và luôn muốn thử thách bản thân, vì vậy khi nhận được lời mời tham gia Sakamoto Days cô thực sự rất tự hào và quyết tâm cống hiến hết mình. Đồng thời, cô cũng cảm thấy lo lắng và có trách nhiệm khi đưa Sakamoto Days lên màn ảnh rộng.

“Và vì đây là lần đầu tiên tôi đóng cảnh hành động, mỗi ngày đều mang đến những thử thách mới khi luyện tập. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của rất nhiều người, tôi tin rằng mình đã hoàn thành việc quay phim với vai Lu Shaotang mà không có gì phải hối tiếc”.

Bên cạnh đó, Tozuka Junki (Kamen Rider Wizard) vào vai Heisuke - một tay bắn tỉa tài năng, có bạn đồng hành là một chú vẹt tên Piisuke. Theo truyện tranh, tài năng bắn tỉa của Heisuke khiến người khác phải ngỡ ngàng bởi những đường đạn khó ngờ và khoảng cách không tưởng.

Nam diễn viên Tozuka Junki miêu tả nhân vật của mình là một người “rất quan tâm đến đồng đội và hết lòng vì tình bạn của mình, mặc dù tính thẳng thắn đôi khi khiến anh ấy trở nên ngốc nghếch”. Anh cũng tiết lộ Heisuke là nhân vật yêu thích nhất của mình trong bộ truyện tranh gốc.

Có tin đồn Kitamura Takumi sẽ đóng vai Nagumo.

Trước đó, danh sách diễn viên tin đồn của Sakamoto Days bản live-action đã hé lộ rằng Yokota Mayuu sẽ vào vai Lu Shaotang, Kitamura Takumi (Hành Trình U Linh Giới) sẽ hóa thân Nagumo. Hiện tại, “tin đồn” về Yokota Mayuu đã trở thành “tin thật”, do đó nhiều fan càng háo hức và ngóng đợi nhà sản xuất của phim sẽ sớm xác nhận Kitamura Takumi cũng sẽ có mặt trong phim.

Theo truyện tranh, Nagumo từng là bạn học cũ và là bạn thân của Sakamoto Taro ở trường đào tạo sát thủ. Khi Sakamoto “gác kiếm”, Nagumo vẫn tiếp tục “hành nghề”. Nagumo là một trong những sát thủ xuất sắc nhất trong Sakamoto Days, không chỉ ở kỹ năng chiến đấu mà còn ở khả năng chiến lược. Trong bảng xếp hạng các nhân vật được yêu thích nhất Sakamoto Days truyện tranh, Nagumo luôn có mặt ở Top đầu, vị trí cao như số 1 hoặc số 2.

Meguro Ren vai chính Sakamoto Taro.

Meguro Ren trong tạo hình "bồng bềnh" 140kg.

Trước đó, Sakamoto Days bản live-action đã công bố một số diễn viên chính. Cụ thể, Meguro Ren (Hôn Nhân Hạnh Phúc Của Tôi) đảm nhận vai chính Sakamoto Taro - cựu sát thủ nay là ông chủ tiệm tạp hóa. Mỹ nam Takahashi Fumiya (Our Secret Diary) hóa thân Shin, một sát thủ trẻ từng là học trò và là cộng sự thân thiết của Sakamoto, có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác.

Takahashi Fumiya đảm nhận vai Shin.

Câu chuyện của Sakamoto Day xoay quanh Sakamoto Taro (Meguro Ren), vốn là một sát thủ lừng lẫy, từng là nỗi khiếp sợ của bao người. Sau khi “trúng tiếng sét” với một cô gái bình thường, anh quyết định “nghỉ hưu”, kết hôn, trở thành một người chồng và một người cha, sống một cuộc đời bình thường. Nhưng thế giới ngầm, kẻ thù cũ lẫn mới không dễ dàng buông tha cho anh. Những mối hiểm nguy vẫn mò đến cửa, buộc Sakamoto phải hành động.

Sakamoto Days bản live-action sẽ công chiếu trước tiên tại Nhật vào ngày 29/4/2026.