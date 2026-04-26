Áp lực vì chồng quá đẹp trai, influencer Thái Lan quyết đi phẫu thuật thẩm mỹ

HHTO - Cặp đôi influencer nổi tiếng Pugun và Ruslan gần đây đang gây chú ý trên MXH bởi quyết định đi phẫu thuật thẩm mỹ của Pugun. Lý do là bởi cô muốn lấy lại sự tự tin sau một thời gian dài chịu áp lực vì bị so sánh với ngoại hình “giống Cha Eun Woo” của chồng.

Gần đây, trên MXH, cặp đôi influencer (người có sức ảnh hưởng) nổi tiếng Pugun và Ruslan gây chú ý khi chia sẻ hành trình phẫu thuật thẩm mỹ của Pugun ở Hàn Quốc. Một video đăng tải cho thấy Pugun nhận được sự động viên của mọi người rồi bước vào phòng phẫu thuật, ở bên ngoài Ruslan - chồng cô - trông rõ căng thẳng và có phần xúc động. Sau đó, cả hai chia sẻ hành trình hậu phẫu thuật của Pugun, với Ruslan luôn ở bên hỗ trợ và động viên vợ mình.

Câu chuyện phẫu thuật thẩm mỹ của Pugun nhận được nhiều sự quan tâm của netizen khắp nơi. Lý do để Pugun đưa ra quyết định phẫu thuật thẩm mỹ là để lấy lại sự tự tin sau những lần chỉnh sửa mũi trước đây và áp lực lâu dài từ việc bị so sánh ngoại hình với Ruslan - từ lúc cả hai còn là người yêu cho đến hiện tại đã là vợ chồng.

Pugun tuyên bố rằng cuộc phẫu thuật này không phải để người khác ngắm nhìn mà là “sự lựa chọn chủ quan để yêu bản thân hơn”. Về phần mình, Ruslan hoàn toàn tôn trọng quyết định của Pugun và luôn là người ủng hộ vững chắc bên cô.

Pugun là tên các fan thường gọi Gunpirom Wisading, cô là một nữ influencer nổi tiếng người Thái Lan. Còn Ruslan là chồng cô, với tên đầy đủ là Ruslan Mamlay. Anh gốc Uzbekistan, là một content creator (nhà sáng tạo nội dung) và cũng là một người mẫu. Hiện tại, cả hai thường xuyên đi lại giữa Thái Lan và Hàn Quốc, chia sẻ các nội dung về thời trang, cuộc sống thường nhật cũng như những khoảnh khắc cặp đôi.

Được biết, mối duyên đẹp của Pugun và Ruslan bắt đầu ở Hàn Quốc. Khi đó, Ruslan đang sống và làm công việc người mẫu ở xứ Kim chi, còn Pugun thì đang ở Hàn Quốc. Họ quen nhau lần đầu qua một ứng dụng hẹn hò. Khi bắt đầu trò chuyện, Ruslan bị thu hút bởi năng lượng và cá tính tươi sáng của Pugun nên đã mạnh dạn tiến tới. Về phía Pugun, trong lần gặp đầu tiên, cô cảm thấy thiếu tự tin vì vẻ ngoài nổi bật của Ruslan, nhưng anh bày tỏ anh yêu cô vì những phẩm chất bên trong hơn là vẻ ngoài.

Những ngày đầu hẹn hò, khi Pugun và Ruslan đăng tải video hay hình ảnh cặp đôi lên MXH, họ phải đối mặt với nhiều bình luận ác ý. Những bình luận này so sánh ngoại hình bị cho là “đũa lệch” giữa Pugun và Ruslan, rằng Ruslan "giống Cha Eun Woo" và quá “xịn” so với Pugun, có những bình luận còn khó nghe rằng Pugun trông như “mẹ” của Ruslan… Thậm chí có một số bình luận không tin rằng họ thực sự hẹn hò, chỉ là làm content, gọi họ là “cặp đôi làm ăn”.

Trước những bình luận công kích đó, Ruslan không hề nao núng, anh tuyên bố: “Đối với tôi, Pugun là người phụ nữ đẹp nhất thế giới”. Ruslan cũng nhiều lần quay video, dành những lời khen ngợi cho Pugun, cũng như nhắn nhủ với cư dân mạng rằng điều quan trọng nhất của tình yêu không bao giờ là ở vẻ ngoài.

Pugun cũng từng cảm thấy tổn thương bởi những lời chỉ trích trên MXH, nhưng nhờ tình yêu kiên định của Ruslan, cô đã có thêm can đảm và sự mạnh mẽ để tiếp tục mối quan hệ của họ. Không những hẹn hò bền chặt, cả hai còn tiến tới một lễ cưới chính thức ngọt ngào như cổ tích vào năm 2025.

Trên MXH, bên dưới các bài đăng về việc phẫu thuật thẩm mỹ của Gupun, nhiều bình luận bàn luận về quyết định của cô cũng như phản ứng của Ruslan. Có bình luận cảm thấy tiếc cho Gupun “Cô ấy vốn đã xinh rồi mà”, có bình luận ủng hộ “Cô ấy đủ tự tin để tự đưa ra lựa chọn của mình, điều mọi người cần làm là ngừng phán xét”, có bình luận đồng cảm “Áp lực về ngoại hình thật kinh khủng, tôi nghĩ tôi hiểu cảm giác của Gupun”, có bình luận phẫn nộ giùm cô “Điều này thật đau lòng, không ai nên cảm thấy mình cần phải phẫu thuật thẩm mỹ để trông xứng với người yêu”...

Các bình luận cũng nhắc đến Ruslan, như “Trông Ruslan còn căng thẳng hơn cô ấy, điều đó nói lên tất cả về việc anh ấy quan tâm đến vợ mình như thế nào", “Đừng chỉ trích Ruslan vì sao không cản Gupun nữa, anh ấy luôn đồng hành cùng cô ấy, thế là đủ”...

Câu chuyện của Gupun và Ruslan thông qua đó đã đặt ra những câu hỏi về tiêu chuẩn sắc đẹp, hình ảnh bản thân và áp lực trong một mối quan hệ. Các phản ứng đa chiều trên MXH không chỉ xoay quanh Pugun và Ruslan, mà còn phản ánh về cách mà mỗi người chúng ta hiểu về tình yêu, sự tự tin và kỳ vọng.