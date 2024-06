Áp thấp đi vào Vịnh Bắc Bộ, miền Bắc giảm nhiệt độ, Hà Nội mưa đến hôm nào?

HHT - Một vùng áp thấp trên Biển Đông đã đi vào Vịnh Bắc Bộ. Nhiệt độ ở các tỉnh thành miền Bắc giảm và mưa xảy ra ở nhiều nơi. Tại Thủ đô Hà Nội sẽ có mưa vào những ngày nào?

Như thông báo trong các bản tin trước, một vùng áp thấp đã hình thành trên Biển Đông, ở gần miền Trung nước ta. Hiện áp thấp này được ký hiệu là 97W.

Sáng nay, 24/6, áp thấp 97W đã vào Vịnh Bắc Bộ, hiện ở cách thị xã Cửa Lò (Nghệ An, Việt Nam) khoảng hơn 90 km về phía Đông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ đang có mưa rào và dông.

Áp thấp 97W hiện tại có sức gió 30 km/h, khả năng phát triển thành bão trong 24 giờ tới là thấp. Đài Quan sát Hong Kong (HKO, Trung Quốc) cho rằng nhiệt độ nước biển đang cao khiến áp thấp 97W có thể mạnh lên, nhưng độ đứt gió (sự thay đổi đột ngột về vận tốc và hướng gió) khá cao khiến 97W khó có khả năng thành bão (độ đứt gió thấp thì bão dễ hình thành và tăng cường độ).

Cùng với sự xuất hiện của áp thấp 97W, hôm nay, nhiệt độ miền Bắc giảm 5 - 7oC so với lúc nóng cao điểm của tuần trước. Đầu giờ chiều nay, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội là 36 - 38oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), nhiệt độ buổi tối là 30 - 32oC, trời khá mát. Các tỉnh thành lân cận có nhiệt độ tương tự Hà Nội, còn khu vực Đông Bắc Bắc Bộ (Lạng Sơn, Cao Bằng) có nhiệt độ cao nhất chỉ 31 - 33oC, buổi tối xuống 23 - 24oC, rất mát.

Do áp thấp trên Biển Đông không mạnh nên ở phần lớn các tỉnh thành miền Bắc có mưa vừa. Mưa to có thể xảy ra ở một số khu vực như Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bắc Bộ, chủ yếu vào tối và đêm.

Mưa ở Hà Nội có thể kéo dài từ hôm nay đến giữa tuần (thứ Tư, thứ Năm), chủ yếu là mưa nhỏ đến mưa vừa, nếu có mưa to sẽ tập trung vào sáng sớm và chiều tối. Từ thứ Năm, 27/6, nhiệt độ lại tăng dần.