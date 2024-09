Áp thấp nhiệt đới được dự báo mạnh lên và vào Biển Đông, sẽ thành cơn bão số 4

HHT - Hiện tại, một áp thấp ở phía Đông Bắc Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Các cơ quan khí tượng trong khu vực dự báo nó sẽ thành bão và có đường đi gần giống bão Yagi, tức là sẽ vào Biển Đông rồi vào Vịnh Bắc Bộ. Nếu vậy, nước ta sẽ gọi nó là cơn bão số 4.

Theo cơ quan khí tượng Philippines (PAGASA), vùng áp thấp ở phía Đông Bắc nước này đã phát triển thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), tên là Gener, vào sáng nay, 16/9. Còn Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ vẫn ghi ký hiệu áp thấp này là 98W.

Theo JTWC, sức gió duy trì tối đa của ATNĐ này hiện là 30 - 35 km/h và nó đang có môi trường khá thuận lợi để phát triển với độ đứt gió ở mức thấp đến trung bình. Các mô hình dự báo hiện tại cho thấy nó sẽ đi chậm theo hướng Tây đến Tây Bắc về phía Bắc của Philippines, trong quá trình đó vẫn tiếp tục mạnh dần lên.

Đáng chú ý, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) đã đưa ra đường đi dự báo của ATNĐ này, và nó khá giống với đường đi của bão Yagi (bão số 3). Tức là, nó cũng băng qua phía Bắc của Philippines, vào Biển Đông, đi qua đảo Hải Nam (Trung Quốc) và vào Vịnh Bắc Bộ. Theo dự báo của JMA, 98W/ Gener sẽ vào Vịnh Bắc Bộ vào ngày 21/9, khi đó nó sẽ có sức gió 72 km/h (cấp 8), gió giật 108 km/h (cấp 11).

Còn PAGASA nhận định, 98W/ Gener mạnh lên thành bão khi vào Biển Đông nhưng sẽ bắt đầu yếu đi trước khi đổ bộ đảo Hải Nam (Trung Quốc) và chỉ còn là một ATNĐ. Nó cũng sẽ là một ATNĐ khi/ nếu vào Vịnh Bắc Bộ vào ngày 21/9.

Do thời điểm ngày 21 - 22/9, miền Bắc nước ta có thể đón một đợt không khí lạnh nên cuối tuần này, nhiều tỉnh thành ở miền Bắc có khả năng có mưa to (do ảnh hưởng của ATNĐ/ bão), nhiệt độ giảm, trước khi bắt đầu có những ngày mát và khô theo kiểu mùa Thu.

Nếu/ khi ATNĐ nói trên thành bão, nó có thể được đặt tên là Soulik.

Vì ATNĐ/ bão có thể liên tục thay đổi, chưa thể dự báo nó có đổ bộ nước ta không và khi đó có cường độ thế nào, nên người dân lưu ý theo dõi các bản tin và thông báo của cơ quan chức năng địa phương để có cách ứng phó phù hợp.