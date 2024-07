Áp thấp nhiệt đới ở Biển Đông sắp thành bão số 2, gây mưa ở miền Bắc vào hôm nào?

HHT - Áp thấp ở Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, dự báo sẽ thành bão ngay trong hôm nay, 20/7, hoặc rạng sáng mai. Đường đi của cơn bão này được dự báo thế nào, và nó có thể gây mưa to ở miền Bắc nước ta vào thời điểm nào?

Băng qua Philippines, áp thấp đã thông báo trong bản tin trước đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, được ký hiệu là 04W, có sức gió 55 km/h. Chiều nay, 20/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới 04W ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250 km về phía Đông - Đông Nam, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ dự báo, ngay tối nay đến rạng sáng mai, 04W sẽ mạnh lên thành bão (ở nước ta sẽ gọi là bão số 2, ở Philippines đã đặt tên là Butchoy), tiếp tục đi theo hướng Tây - Tây Bắc, sau 24 giờ nữa thì sẽ đi theo hướng Tây Bắc, đổ bộ đảo Hải Nam (Trung Quốc) trong vòng khoảng 30 giờ nữa (khoảng sáng thứ Hai, 22/7), băng qua Vịnh Bắc Bộ, rồi di chuyển vào phía Nam của Trung Quốc trước 3 ngày nữa.

Với điều kiện môi trường đang khá thuận lợi, bão Butchoy sẽ mạnh lên (dù không nhiều), lên tới đỉnh điểm sau khoảng 24 giờ nữa, với sức gió 85 km/h. Sau đó, do vào đất liền nên nó sẽ suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão, dự báo nhiệt độ ở nhiều tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ sẽ tăng vào ngày mai, 21/7, rồi giảm vào ngày thứ Hai và thứ Ba tới (22/7 - 23/7). Đồng thời, các tỉnh thành ven biển miền Bắc như Hải Phòng, Quảng Ninh có khả năng có mưa to vào ngày 22 - 23/7. Một số tỉnh thành khác ở đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm Thủ đô Hà Nội, có thể có mưa vừa đến mưa to từ chiều/ tối 22/7 đến sáng 23/7, người dân lưu ý sắp xếp các kế hoạch phù hợp để tránh bị ảnh hưởng nhiều.