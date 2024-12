Áp thấp nhiệt đới Querubin hình thành gần Philippines, có vào Biển Đông không?

HHT - Vùng áp thấp gần Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), ở Philippines đặt tên là Querubin. Liệu ATNĐ này có thành cơn bão sát dịp Giáng Sinh không, và nó có khả năng đi vào Biển Đông, ảnh hưởng đến đất liền nước ta không?

Gần một tuần trước Giáng Sinh, áp thấp đã đề cập trong một bản tin trước (ký hiệu 96W) mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, được Philippines đặt tên là Querubin, theo cơ quan khí tượng nước này (PAGASA).

ATNĐ này đang di chuyển khá quanh quẩn. Đến sáng nay, 18/12, nó vẫn ở phía Đông Nam Philippines, sức gió duy trì tối đa là 45 km/h (cấp 6) gần tâm ATNĐ, gió giật 55 km/h (cấp 7).

PAGASA đã ra cảnh báo gió mạnh và mưa to đến rất to ở một số vùng do ảnh hưởng của ATNĐ Querubin, đề nghị người dân đề phòng nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất.

Các mô hình lớn trên thế giới đang dự báo khá khác nhau về ATNĐ Querubin. PAGASA cho rằng ATNĐ này sẽ di chuyển chậm theo hướng Đông Bắc rồi dần suy yếu. Trong trường hợp này, Querubin sẽ không đi về phía Biển Đông.

Còn theo bản tin lúc 7h sáng nay của Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC), ATNĐ Querubin vẫn đang có điều kiện thuận lợi để phát triển tiếp, với bề mặt nước biển khá ấm (28 - 29oC) và độ đứt gió thấp đến trung bình. Cũng theo JTWC thì các mô hình có sự thống nhất cao rằng Querubin nói chung sẽ đi về phía Bắc trong 2 ngày tới, nhưng chưa dự báo sau đó thế nào.

Trong khi đó, các mô hình của GFS (Hệ thống Dự báo Toàn cầu) của Mỹ, của ECMWF (châu Âu) và KMA (Hàn Quốc) đều cho thấy có vùng áp thấp ở Biển Đông vào ngày 22/12 (Chủ Nhật tới), không rõ đây là Querubin đi vào Biển Đông hay một áp thấp mới xuất hiện ngay trên Biển Đông.

Do có gió mùa Đông Bắc liên tục nên áp thấp trên Biển Đông sẽ bị đẩy xuống phía Nam, có khả năng ở vùng biển gần Nam Trung Bộ nước ta. Hiện tại có mô hình dự báo áp thấp chỉ đi trên biển, còn có mô hình nhận định áp thấp sẽ đến gần bờ và gây mưa ở miền Trung (và có thể cả một số tỉnh thành miền Nam nước ta) vào dịp Giáng Sinh.