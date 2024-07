Áp thấp ở Biển Đông đã tan nhưng miền Bắc vẫn mưa, Hà Nội thời tiết mát mẻ

HHT - Mặc dù áp thấp nhiệt đới ở Biển Đông đã tan nhanh nhưng mưa vẫn diễn ra ở miền Bắc và miền Trung nước ta. Phần lớn miền Bắc còn có gió Bắc - Đông Bắc, thời tiết mát mẻ sẽ còn được duy trì. Ở Hà Nội, trời sẽ mát đến hôm nào rồi mới tăng nhiệt?

Sáng nay, 16/7, áp thấp nhiệt đới ở Biển Đông (được ký hiệu là 03W từ khi trở thành áp thấp nhiệt đới) đã tan dần và sang tới Thái Lan. Ở miền Bắc và miền Trung nước ta, nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to từ hôm qua.

Hôm nay, nhiều tỉnh thành ở miền Bắc và miền Trung vẫn có mưa, mặc dù mưa không liên tục nhưng có thời điểm mưa to đến rất to, nhất là những vùng ven biển, người dân nên có các cách phòng tránh phù hợp.

Dù áp thấp nhiệt đới đã tan nhưng do ảnh hưởng của rãnh áp thấp và vẫn có gió Bắc - Đông Bắc về nên ở miền Bắc đang khá mát, tại Hà Nội buổi sáng sớm có nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời chỉ ở mức dưới 26 - 27oC, trời có gió và mát như mùa Thu.

Trong 2 ngày tới (thứ Tư và thứ Năm, 17 - 18/7), gió Bắc tiếp tục về nhiều tỉnh thành miền Bắc. Nhiệt độ ở Hà Nội giảm tiếp 1oC, trời duy trì trạng thái mát mẻ. Buổi trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng chỉ trên dưới 35oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế). Trong những ngày này, Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung vẫn có mưa rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, tập trung vào đêm và rạng sáng, trong ngày mưa nhỏ hơn. Dù sao, người dân khi ra ngoài vẫn nên luôn mang theo đồ che mưa, có áo khoác mỏng chống thấm nước thì rất tốt.

Từ chiều thứ Năm, 18/7, mưa có khả năng giảm dần ở cả miền Bắc và miền Trung. Nhiệt độ ở Hà Nội sẽ tăng dần trở lại từ ngày thứ Sáu, 19/7, nhưng mức tăng không nhiều, không đến mức có nắng nóng.