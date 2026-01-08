Ashley Tisdale hé lộ về nhóm "các bà mẹ xấu tính", chồng Hilary Duff phản ứng

HHTO - Ashley Tisdale gây chú ý khi tiết lộ việc rời bỏ một nhóm bạn là các bà mẹ nổi tiếng vì cảm giác bị loại trừ và tổn thương tinh thần. Dù không nêu tên cụ thể, câu chuyện nhanh chóng làm dấy lên những suy đoán về danh tính các nhân vật liên quan.

Thông qua bài viết trên nền tảng lối sống cá nhân Frenshe, Ashley Tisdale - nữ diễn viên nổi tiếng từ loạt phim High School Musical đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế khi chia sẻ về việc rời khỏi một nhóm bạn là các bà mẹ. Cô chia sẻ rằng hội nhóm này đã có những hành vi độc hại tương tự các "mean girls" thời trung học.

Ashley Tisdale là ngôi sao của loạt phim đình đám "High School Musical".

Trong bài viết, Ashley cho biết bản thân từng rất trân trọng nhóm bạn này. Việc bước vào hành trình làm mẹ khiến nữ diễn viên mong muốn có một cộng đồng để chia sẻ, đồng cảm và hỗ trợ lẫn nhau. Tuy nhiên, theo thời gian, nữ diễn viên bắt đầu cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong cách đối xử. Cô thường xuyên không được mời tham gia các buổi tụ họp, bị đứng ngoài những cuộc trò chuyện chung và chỉ biết đến các hoạt động của nhóm thông qua mạng xã hội.

Nữ ca sĩ cảm thấy bị "ra rìa" dù bản thân cũng là một phần trong nhóm bạn.

Ashley mô tả cảm giác đó khiến cô như quay lại những năm tháng trung học - nơi sự loại trừ không cần lời nói vẫn đủ để gây tổn thương. Không chọn cách im lặng, nữ diễn viên quyết định đối diện trực tiếp bằng việc nhắn tin thẳng thắn, bày tỏ rằng cô không muốn tiếp tục tham gia vào một mối quan hệ khiến bản thân cảm thấy nhỏ bé và bất an. Dù một vài người trong nhóm cố gắng xoa dịu tình hình, Ashley cho biết điều đó không đủ để thay đổi bản chất vấn đề.

Ashley lựa chọn rời đi, xem đây là quyết định cần thiết để bảo vệ sức khỏe tinh thần của chính mình.

Việc Ashley không nêu tên cụ thể đã nhanh chóng khiến công chúng và truyền thông bắt đầu suy đoán về danh tính của các thành viên trong hội bạn này. Từ các mối quan hệ từng được công khai, một số gương mặt quen thuộc như Hilary Duff, Mandy Moore hay Meghan Trainor bị đặt vào vòng nghi vấn, bởi họ từng nhiều lần xuất hiện bên Ashley trong những buổi gặp gỡ của các bà mẹ nổi tiếng tại Hollywood.

Những suy đoán về "hội bạn mẹ" ngày càng lan rộng.

Trước làn sóng bàn tán, đại diện của Ashley Tisdale đã lên tiếng khẳng định bài chia sẻ không nhằm công kích hay ám chỉ bất kỳ cá nhân cụ thể nào. Theo đó, nữ diễn viên chỉ muốn nói về trải nghiệm cá nhân và gửi gắm thông điệp về việc ranh giới trong các mối quan hệ trưởng thành là điều cần được tôn trọng.

Đại diện của Ashley Tisdale đã lên tiếng khẳng định bài chia sẻ không nhằm công kích ai.

Ngay sau đó, chồng của Hilary Duff, Matthew Koma đã đăng một Story trên Instagram với dòng chú thích gây chú ý: “Một câu chuyện vạch trần hội bạn mẹ qua góc nhìn của người cha. Khi bạn là người tự luyến và vô cảm nhất trên đời, các bà mẹ khác thường sẽ chuyển sự chú ý sang những đứa con của họ". Động thái này nhanh chóng làm dấy lên nhiều đồn đoán cho rằng Matthew Koma đang ngầm bảo vệ vợ và đá xoáy phía Ashley.

Matthew Koma lên tiếng bảo vệ vợ Hilary Duff trên Instagram.

Ở một diễn biến khác, chị gái của Hilary Duff - Haylie Duff lại có động thái ủng hộ Ashley Tisdale giữa tâm bão. Cụ thể, Haylie đã nhấn thích một bài đăng trên Instagram quảng bá cho câu chuyện “hội bạn mẹ độc hại” mà Ashley chia sẻ, khiến nhiều người suy đoán cô đang đứng về phía nữ diễn viên trong vụ việc. Động thái này đồng thời làm dấy lên những đồn đoán về mối quan hệ chị em giữa Haylie và Hilary Duff, nhất là khi dư luận vẫn đang theo sát drama xoay quanh nhóm các bà mẹ nổi tiếng tại Hollywood.