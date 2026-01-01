Beyoncé trở thành tỷ phú: Điều gì tạo nên khối tài sản tỷ đô của nữ ca sĩ?

HHTO - Gia nhập nhóm hiếm hoi các nữ ca sĩ trên thế giới chạm mốc tài sản tỷ đô, Beyoncé đánh dấu một cột mốc mới không chỉ về danh tiếng mà còn về năng lực tài chính. Đằng sau con số ấy không đơn thuần là hào quang sân khấu, mà là hệ thống nguồn thu được xây dựng bền bỉ và khả năng kiểm soát tài chính trong suốt sự nghiệp hơn hai thập kỷ.

Beyoncé được giới truyền thông quốc tế xác nhận đã chính thức gia nhập hàng ngũ tỷ phú, đánh dấu một cột mốc mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ sự nghiệp cá nhân. Giọng ca Diva trở thành nghệ sĩ nữ thứ ba trên thế giới (sau Rihanna và Taylor Swift) đạt được khối tài sản kếch xù này nhờ sự kết hợp giữa hoạt động nghệ thuật và kinh doanh bền bỉ suốt hơn hai thập kỷ.

Beyoncé gia nhập đội ngũ nữ tỷ phú cùng Taylor Swift và Rihanna.

Nền tảng quan trọng nhất trong khối tài sản của Beyoncé đến từ âm nhạc và quyền sở hữu trí tuệ. Danh mục sáng tác đồ sộ của cô bao gồm các album phòng thu, bản ghi âm và quyền xuất bản được định giá hàng trăm triệu đô, mang lại nguồn thu ổn định từ streaming, bản quyền và các thỏa thuận khai thác thương mại toàn cầu.

Việc kiểm soát chặt chẽ quyền sở hữu giúp Beyoncé duy trì dòng tiền bền vững, đồng thời bảo toàn giá trị lâu dài của các tác phẩm.

Bên cạnh đó, lưu diễn đóng vai trò là động lực tăng trưởng mang tính bước ngoặt. Renaissance World Tour ghi nhận doanh thu hơn 579 triệu đôla (hơn 15 nghìn tỷ đồng), trở thành một trong những chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất lịch sử. Theo các chuyên gia trong ngành, lợi nhuận ròng từ chuyến lưu diễn này là yếu tố then chốt giúp tổng tài sản của Beyoncé vượt qua ngưỡng tỷ đô.

Renaissance World Tour trở thành một trong những tour diễn thành công nhất lịch sử.



Một trụ cột khác trong tài chính của cô là Parkwood Entertainment - công ty giải trí do chính Beyoncé sáng lập và điều hành. Parkwood cho phép cô kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị sáng tạo, từ sản xuất âm nhạc, phim tài liệu đến lưu diễn và các dự án hình ảnh. Việc sở hữu công ty riêng giúp Beyoncé giảm thiểu sự phụ thuộc vào các bên trung gian, đồng thời giữ lại phần lớn giá trị kinh tế từ sản phẩm sáng tạo.

Ngoài lĩnh vực âm nhạc, Beyoncé còn mở rộng nguồn thu thông qua các hợp đồng quảng cáo và hợp tác thương hiệu với những tên tuổi lớn như Pepsi, L’Oréal hay Tiffany & Co. Dù không phải nguồn thu chủ lực, các thỏa thuận này góp phần gia tăng giá trị thương hiệu cá nhân và củng cố dòng tiền ổn định.

Các hợp đồng quảng cáo cũng mang về cho nữ ca sĩ nguồn thu ổn định.

Bên cạnh đó, Beyoncé còn sở hữu nhiều khoản đầu tư và bất động sản có giá trị lớn, nổi bật nhất là căn biệt thự tại Malibu trị giá khoảng 200 triệu đô (khoảng 5 nghìn tỷ đồng) mà cô cùng chồng - Jay Z đứng tên. Thương vụ này được xem là một trong những giao dịch nhà ở đắt đỏ nhất trong lịch sử bang California.

Căn biệt thự đắt giá bậc nhất tại Malibu của Beyoncé và Jay-Z.

Đáng chú ý, khác với Rihanna - người trở thành tỷ phú chủ yếu nhờ mỹ phẩm, hay Taylor Swift với trọng tâm là lưu diễn và bản quyền âm nhạc, con đường của Beyoncé phản ánh một mô hình đa nguồn thu, trong đó quyền sở hữu và khả năng kiểm soát sáng tạo giữ vai trò trung tâm. Việc Beyoncé trở thành nữ ca sĩ thứ ba chạm mốc tỷ đô không chỉ là thành công cá nhân, mà còn cho thấy sự dịch chuyển quan trọng trong cách các nghệ sĩ hàng đầu biến sáng tạo thành tài sản kinh tế bền vững.