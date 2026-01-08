Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Ngọc Minh Trà Cốt: Phân cảnh "ảo diệu" trông vô lí lại hợp lí gợi nhớ Mặc Vũ Vân Gian

Sam

HHTO - Có lẽ vì cùng một người đỡ đầu là Vu Chính (Hoan Ngu Ảnh Thị) nên một vài cảnh nhỏ của "Ngọc Minh Trà Cốt" giống "công thức" với "Mặc Vũ Vân Gian".

Cảnh sao lá trà trong Ngọc Minh Trà Cốt được chèn thêm một đoạn sử dụng kỹ xảo "ảo diệu" như quảng cáo nước trà xanh. Biết rằng dụng ý của đoàn phim là Giang Lai (Hầu Minh Hạo) cùng các nhân vật phụ cảm nhận được kỹ thuật sao lá trà điêu luyện, tinh xảo, đầy nghệ thuật nhưng khán giả vẫn không thể nhịn cười.

Cảnh sao lá trà của Ngọc Minh Trà Cốt được cắt riêng có thể khiến dân mạng không xem phim hiểu lầm là một đoạn quảng cáo.

Trước đó, cũng trong bộ phim do Vu Chính "thầu" - Mặc Vũ Vân Gian, có cảnh mang dụng ý tương tự. Tiết Phương Phi/ A Ly (Ngô Cẩn Ngôn) chơi đàn - một khúc nhạc dân gian được cô phổ mới đầy bi ai. Người nghe tưởng như nữ thần bay lên, chống đỡ bầu trời - tai kiếp đang rơi xuống, hi sinh thân mình bảo vệ thế gian.

Thời điểm lên sóng, phân cảnh này trở thành từ khóa nóng trên bảng Hot Search, khiến không ít khán giả tò mò đi xem phim để hiểu vì sao rõ ràng là "cổ trang mặt đất" sao lại có cảnh như phim thần tiên. Ngô Cẩn Ngôn từng chia sẻ chính cô khi được yêu cầu diễn với phông xanh và bàn xoay cũng không hiểu dụng ý của của cảnh này là gì.

﻿image-2026-01-07t173313947.jpg
image-2025-12-31t111221704.jpg﻿﻿
image-2025-12-31t111227454.jpg
Ngô Cẩn Ngôn hoang mang nhưng vẫn thực hiện vì tôn trọng hướng dẫn và cách diễn đạt của đạo diễn.

Mặc Vũ Vân Gian, Tiết Phương Phi từng tưởng tượng ra bóng hình của Khương Lê (Dương Siêu Việt) mặc đồ trắng thanh nhã, xinh đẹp dưới tán vườn hoa lê nở rộ, cười tạm biệt cô rời khỏi Trinh Nữ Đường. Từ đây, A Ly chính thức bước vào chương mới của cuộc đời, sống với thân phận Khương nhị tiểu thư để báo thù cho cả hai người.

Ngọc Minh Trà Cốt cũng có một đoạn dùng "công thức" tương tự. Lục Giang Lai khi hôn mê đã mơ thấy bản thân bị đuối nước, sau đó được một "nữ thần" xiêm y trắng cứu lên thì tức giận. Giấc mộng tương ứng với hiện thực, Vinh Thiện Bảo là người cứu chàng lên. Cũng từ đây, "Lục trà" bắt đầu sống ở phủ Vinh, từ người chăn ngựa trở thành phu quân tương lai của đại tiểu thư, cũng mở ra loạt tình tiết tạo bước ngoặt trong đấu đá nội trạch và quan trường.

﻿mac-vu-van-gian.png
ngoc-minh-tra-cot.png

Những sự trùng hợp này không làm người xem khó chịu, được đùa rằng liệu đây có phải "gu mới" của Vu Chính hay công ty Hoan Ngu Ảnh Thị.

cover-1472.jpg
Sam
#Ngọc Minh Trà Cốt #kỹ xảo Ngọc Minh Trà Cốt #Vu Chính #Mặc Vũ Vân Gian #cảnh phim ảo #phim Vu Chính #Ngọc Minh Trà Cốt cảnh viral

Xem thêm

Cùng chuyên mục