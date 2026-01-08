5 phim truyền hình Hoa ngữ thất bại nhất 2025: Triệu Lệ Dĩnh, Thành Nghị dẫn đầu

Năm 2025 đã kết thúc và các thành viên của mạng xã hội Douban đã cùng bỏ phiếu tìm ra những phim truyền hình Hoa ngữ thất bại nhất của năm. Danh sách này được lựa chọn dựa trên nhiều tiêu chí như diễn viên là ngôi sao đình đám, nhưng lượng người xem mỗi tập chỉ được dưới 15 triệu lượt (với các phim đầu tư trung bình) hoặc dưới 25 triệu lượt với các dự án kinh phí lớn.

Trong khi Triệu Lệ Dĩnh đang gây chú ý với vai khách mời trong phim Tiêu Dao, phim Tại Nhân Gian mà cô là nữ chính lại bị khán giả coi là phim truyền hình thất bại nhất năm qua. Cả 8 tập phim đều có rất ít người xem (khoảng 4 triệu lượt mỗi tập) vì nội dung phức tạp khó hiểu, đề tài xa lạ với khán giả đại chúng. Phim kể về một chàng trai có 7 nhân cách khác nhau vì chứng tâm thần phân liệt, và một trong số đó tự nghĩ mình là cô gái mang tên Giả Tiểu Đóa do Triệu Lệ Dĩnh đóng.

Thủy Long Ngâm của La Vân Hi, Lâm Duẫn đứng số 2 trong bảng phong thần. Phim bị khán giả quay lưng vì nội dung rời rạc, kỹ xảo qua loa sơ sài, màu phim nhức mắt và gây tranh cãi nhất là nam chính La Vân Hi luôn xuất hiện với lớp trang điểm rất dày, lông mày dài đến tận thái dương.

Riêng Thành Nghị có tới hai phim nằm trong Top 5 không ai muốn này là Thiên Địa Kiếm Tâm (xếp thứ 3) và Trường An 24 Kế (xếp thứ 5). Trong những năm gần đây, Thành Nghị liên tiếp có phim ế khách khiến sự nghiệp nam diễn viên đang rơi vào tình trạng đáng báo động, khi anh rất khó được mời tiếp làm nam chủ trong những dự án lớn.

Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng dù có hai visual đỉnh cao là Địch Lệ Nhiệt Ba, Trần Tinh Húc cũng không tránh khỏi kết cục đau thương. Đề tài thì thú vị nhưng kịch bản không hấp dẫn, Địch Lệ Nhiệt Ba có xinh đẹp nhưng vẫn như bình hoa di động, hai diễn viên chính thiếu ăn ý khiến phim càng chiếu càng ế khách.