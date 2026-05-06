ATVNCG 2026: 5 "Anh tài" đầu tiên chính thức lộ diện, NSƯT và "Giáo sư" góp mặt

Tối 5/5, sau nhiều ngày liên tục "thả hint" khiến cộng đồng mạng "đứng ngồi không yên", Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (ATVNCG) 2026 chính thức công bố 5 "Anh tài" đầu tiên, mở màn cho Khóa 2026 được mong chờ. Danh sách quy tụ những gương mặt đa dạng từ sân khấu kịch, âm nhạc đến xiếc, hứa hẹn mang đến nhiều màu sắc bất ngờ.

Danh tính 5 "Anh tài" đầu tiên khiến netizen thích thú, thu về lượng tương tác "khủng".

Mở đầu là NSƯT Đại Nghĩa - cái tên đã được dự đoán từ sớm qua gợi ý liên quan đến chuỗi kịch Ngày Xửa Ngày Xưa. Với hơn 25 năm hoạt động nghệ thuật, anh ghi dấu ở nhiều lĩnh vực từ sân khấu, phim ảnh đến vai trò MC.

Đến với chương trình, Đại Nghĩa chọn cho mình tâm thế của một "tân binh", sẵn sàng học hỏi để chinh phục những kỹ năng mới. Anh chia sẻ: "Đây là cơ hội để tôi hiện thực hóa niềm yêu thích đối với chương trình từ năm ngoái. Tôi tin rằng sự bứt phá của thế hệ trẻ là nguồn cảm hứng cho tôi trong hành trình này". Chính tinh thần đó khiến nhiều khán giả đánh giá nam nghệ sĩ là một "ẩn số khó đoán" trong dàn "Anh tài" Khóa 2026.

Cùng xuất hiện trong danh sách là Dũng DT (Đinh Tiến Dũng), người quyết định sử dụng tên thật thay vì biệt danh quen thuộc "Giáo sư Xoay". Bước vào hành trình mới, anh thừa nhận vừa háo hức vừa áp lực, nhưng nhấn mạnh việc trải nghiệm mới là điều quan trọng nhất. Từng gắn liền với hình ảnh MC quen thuộc trên sóng truyền hình, "cú chuyển mình" sang sân khấu và âm nhạc của "Anh tài" Dũng DT được các Gai Con mong đợi.

Bên cạnh đó, "Anh tài" Hoàng Tôn chia sẻ mình sẽ mang đến chương trình một màu sắc quen thuộc nhưng không kém phần mới mẻ. Sở hữu nhiều bản hit như Nước Hoa, Tình Yêu Ngủ Quên... nam ca sĩ cho biết sẽ lựa chọn một ca khúc quen thuộc để khán giả có thể hát theo, đồng thời cũng làm mới hoàn toàn phần trình diễn. Việc trực tiếp chơi nhạc cụ trên sân khấu cũng là điểm nhấn mà Hoàng Tôn hứa hẹn sẽ "trình làng" trong những Công diễn sắp tới tại ATVNCG 2026.

Trong khi đó, Lê Xuân Tiền lại là một "tân binh" đúng nghĩa ở lĩnh vực âm nhạc. Từng gây ấn tượng với hình ảnh lịch lãm trên màn ảnh và nền tảng thể lực của một võ sĩ Taekwondo, nam diễn viên thẳng thắn thừa nhận áp lực khi bắt đầu từ con số 0 về hát và nhảy. Tuy nhiên, anh cũng chia sẻ mình đang tích cực tập luyện để biến lợi thế thể chất thành điểm mạnh trong các màn trình diễn, hứa hẹn một màn "lột xác" bất ngờ.

Khép lại danh sách 5 "Anh tài" là Phùng Minh Cương - nghệ sĩ xiếc sinh năm 2002 được nhiều khán giả biết đến qua vai diễn "Hỏa Thần". Sở hữu Huy chương Bạc Liên hoan Xiếc Quốc tế và vai chính trong vở Vùng Đất Kỳ Bí, anh khiến khán giả kỳ vọng về sự kết hợp giữa xiếc và âm nhạc trên sân khấu. Với tham vọng phá bỏ vùng an toàn, Phùng Minh Cương xem đây là cột mốc quan trọng để làm mới bản thân và chinh phục khán giả theo một cách khác.

Theo kế hoạch, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 dự kiến lên sóng vào tháng 6 tới. Sau 5 cái tên đầu tiên, những gương mặt tiếp theo vẫn đang là ẩn số, tiếp tục trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội, cho thấy sức nóng của một trong những show truyền hình thực tế ăn khách.