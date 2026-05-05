Con trai của "Anh tài" Đăng Khôi: 14 tuổi cao 1m70, phong thái chững chạc

Con trai đầu lòng của "Anh tài" Đăng Khôi và bà xã Thủy Anh tên đầy đủ là Nguyễn Đăng Khang (tên ở nhà là Ken, sinh ngày 14/2/2012). Ở tuổi 14, Đăng Khang sở hữu chiều cao ấn tượng cùng gương mặt thừa hưởng nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ. Bên cạnh đó, gu thời trang của cậu cũng phù hợp với độ tuổi nhưng vẫn thể hiện được sự chỉn chu.

Đăng Khang xuất hiện với gu thời trang chỉn chu khi tham gia các sự kiện cùng cả nhà.

Theo chia sẻ từ gia đình, Đăng Khang có thành tích học tập tốt, tham gia nhiều hoạt động như tiếng Anh, cờ vua và Robotics. Sau khi Mẹ vắng nhà, Ba là siêu nhân 2026 lên sóng, hình ảnh của cậu cũng được chú ý nhiều hơn. Khán giả nhận thấy Đăng Khang thể hiện sự hiểu chuyện, biết quan tâm và hỗ trợ bố trong việc chăm sóc hai em trai, cho thấy sự trưởng thành rõ rệt so với lứa tuổi.

Đăng Khang thể hiện sự chững chạc so với độ tuổi 14.

Hiện tại, vợ chồng Đăng Khôi - Thủy Anh có ba con trai, lần lượt sinh năm 2012, 2015 và 2024. Trên mạng xã hội, gia đình Đăng Khôi thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường vào các dịp đặc biệt, thể hiện sự gắn kết giữa các thành viên với nhau.

Tại các sự kiện, Đăng Khôi luôn dành cho vợ và các con nhiều lời yêu thương. Anh cho biết, mình luôn trân trọng cuộc sống gia đình hiện tại và xem đó là nguồn cảm hứng quan trọng trong công việc. Nam ca sĩ cũng chia sẻ việc tham gia chương trình thực tế giúp anh hiểu rõ hơn những đóng góp thầm lặng của vợ trong việc chăm sóc gia đình.

