Điểm chung kỳ lạ giữa hai nữ chính Bóng Ma Hạnh Phúc và Bước Chân Vào Đời

HHTO - Những tưởng có nội dung khác nhau, nhưng ai ngờ hai phim giờ vàng Bóng Ma Hạnh Phúc và Bước Chân Vào Đời lại có một điểm chung cực lớn mà tới bây giờ khán giả mới nhận ra.

Bóng Ma Hạnh Phúc đang là phim Việt giờ vàng ồn ào nhất hiện nay vì câu chuyện người vợ hiền dịu - tiểu tam mưu mô vốn luôn là đề tài được khán giả yêu thích. Thanh Mai hy sinh hết lòng cho gia đình nhưng chỉ nhận được trái đắng, cô càng muốn níu kéo hạnh phúc, Dũng và Trang lại càng muốn gắn bó với nhau và xát muối vào lòng Thanh Mai. Biên kịch Bóng Ma Hạnh Phúc đã khéo léo đẩy bi kịch, mâu thuẫn đến tận cùng, người vợ càng nhẫn nhịn tha thứ còn hai kẻ bội bạc càng nhởn nhơ thì càng làm người xem bức xúc đến phát bực nhưng cũng không thể rời mắt.

Thanh Mai luôn nhẫn nhịn vì chồng con.

Bước Chân Vào Đời tuy không xoáy vào chuyện ngoại tình mà là hành trình vượt khó của ba chị em mồ côi nhưng cũng sử dụng công thức lạm dụng các tình tiết éo le, đưa nhân vật chính hết lần này đến lần khác đối mặt với khó khăn. Như Thương đã gặp phải cảnh chia tay người yêu vì gia đình đối phương không chấp nhận hoàn cảnh của cô, lại liên tục phải xử lý hậu quả do các em gây ra.

Thương hết lần này đến lần khác khổ vì em gái.

Em trai thì đi đập phá xe người khác nên cô phải tìm đủ cách năn nỉ xin lỗi họ bỏ qua. Em gái Trang còn “báo nhà” hơn, qua lại với người đàn ông đã có vợ, bị hắn ta gài bẫy khiến Trang trở thành kẻ phát tán kế hoạch nội bộ của công ty. Trang lại còn đụng tay đụng chân với vợ cũ của hắn ta, phải bồi thường 500 triệu đồng nếu không sẽ bị kiện. Vậy là Thương lại phải chạy đôn chạy đáo xoay tiền lo cho em, suy nghĩ quá nhiều khiến cô suy nhược cơ thể và ngã quỵ giữa sân trường.

Cả hai nữ chính đều mãi chưa thấy thay đổi.

Có thể thấy cả hai nữ chính Bóng Ma Hạnh Phúc và Bước Chân Vào Đời đều hết lòng chăm sóc gia đình nhưng bị người thân liên tục gây chuyện. Dù vậy, cả Mai lẫn Thương vẫn tiếp tục nhẫn nhịn, muốn giữ không khí êm ấm hòa thuận bất chấp việc phải chịu tổn thương, mệt mỏi căng thẳng. Biên kịch càng dồn ép hai nữ chính vào bi kịch, khán giả càng bức xúc và sốt ruột chờ ngày họ biết yêu thương bản thân và không còn tốt bụng một cách vô điều kiện.