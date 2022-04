Ba mỹ nam Thần Chết của “Tomorrow”: Lee Soo Hyuk lạnh lùng lấn át cả Rowoon đáng yêu

HHT - Nhiều người xem “Tomorrow” (Ngày Mai) phải ghen tị với Kim Hee Sun khi đồng hành cùng “chị đẹp” là ba mỹ nam Thần Chết đẹp trai lại vô cùng thần thái.

Bộ phim truyền hình Tomorrow (Ngày Mai) đang dần thu hút người xem bởi thông điệp hãy sống mạnh mẽ, lạc quan, nỗ lực vượt qua những giây phút tiêu cực của bản thân vì còn ngày mai là còn hy vọng. Câu chuyện của Tomorrow xoay quanh sứ mệnh của các Thần Chết đặc biệt, khi họ không hộ tống các linh hồn mà nỗ lực cứu họ trước bờ vực tuyệt vọng, khi bị các cảm xúc tiêu cực bủa vây.

Nhân vật nữ chính của Tomorrow là Goo Ryun do Kim Hee Sun đảm nhận. Sự trở lại của “chị đẹp” trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc khiến bao người phải xuýt xoa vì đã 45 tuổi nhưng Kim Hee Sun vẫn trẻ trung, đẹp bất chấp, thậm chí còn rất thời thượng với mái tóc hồng ấn tượng.

Đồng hành cùng Kim Hee Sun trong Tomorrow là những mỹ nam Thần Chết mỗi người mỗi vẻ, góp phần tăng thêm sức hút cho bộ phim.

Rowoon - Thần Chết đảm nhận sự dễ thương

Trong Tomorrow, Rowoon đảm nhận vai Choi Joon Woong, người vô tình trở thành Thần Chết và được bổ sung vào Phòng Quản Lý Rủi Ro. Đây là phòng của các Thần Chết làm nhiệm vụ ngăn chặn các vụ tự tử.

Vì là Thần Chết tân binh, lại có tính cách thẳng thắn, bộc trực, dễ đồng cảm, Choi Joon Woong là Thần Chết bộp chộp nhất Phòng Quản Lý Rủi Ro. Anh thường gây ra các sự cố nhưng đồng thời cũng là người giúp “nhảy số” xử lý các tình huống theo cách không ai nghĩ ra.

Dù hiện tại chỉ là nhân viên hợp đồng, Choi Joon Woong sẽ tỉnh lại ở trần gian khi hoàn thành xong nhiệm vụ, nhưng anh chàng có đóng góp rất lớn vào thành tích của Phòng Quản Lý Rủi Ro. Gương mặt đẹp trai, chân dài miên man, ở Choi Joon Woong còn ẩn chứa nét dễ thương, trẻ con.

Rowoon là thành viên của nhóm nhạc SF9. Tuy là thần tượng lấn sân sang diễn xuất nhưng Rowoon được đánh giá cao về khả năng nhập vai tự nhiên trên màn ảnh. Trước Tomorrow, Rowoon đã ghi dấu ấn với các phim thành công như Vô Tình Tìm Thấy Haru (Extraordinary You), Tiền Bối Đừng Đánh Màu Son Đó, Luyến Mộ (The King’s Affection)...

Lee Soo Hyuk - Thần Chết siêu thần thái

Dù không nằm trong tuyến nhân vật chính, còn là người đối đầu với Phòng Quản Lý Rủi Ro, nhưng Thần Chết lạnh lùng Park Joong Gil do Lee Soo Hyuk thủ vai đã “hớp hồn” nhiều khán giả bởi gương mặt sắc nét, biểu cảm siêu thần thái.

Thần Chết Park Joong Gil là trưởng phòng của Phòng Hộ Tống - nơi tập hợp những tinh hoa của Jumadeung - "công ty" Thần Chết, có nhiệm vụ hộ tống những linh hồn đến thế giới bên kia. Lạnh lùng, sắc bén, không bao giờ mềm lòng, Park Joong Gil vừa khiến người ta cảm thấy khiếp sợ vừa bị thu hút khó cưỡng lại.

Không giống với phương châm làm việc của Phòng Quản Lý Rủi Ro, Park Joong Gil tin rằng các Thần Chết không nên can thiệp vào việc của người, rằng những người tự tử cũng là người phạm tội, rằng đau khổ là một phần của cuộc sống và con người nên tìm cách để vượt qua nó thay vì lựa chọn cách thức khác. Chính vì thế, Park Joong Gil và Phòng Quản Lý Rủi Ro thường ở trạng thái đối đầu.

Xuất thân là người mẫu, không khó hiểu vì sao Lee Soo Hyuk lại có những sải bước đầy thần thái trong Tomorrow. Nổi bật trên sàn diễn thời trang, Lee Soo Hyuk cũng gặt hái được thành công khi lấn sân sang diễn xuất với một số phim như Doom At Your Service…

Yun Ji On - Thần Chết biểu tượng của thời trang

Trong Tomorrow, Jun Ji On đảm nhận vai Thần Chết Im Ryung Goo, là trợ lý của Trưởng phòng Goo (Kim Hee Sun).

Trước khi Choi Joon Woong gia nhập, Im Ryung Goo là người cộng sự duy nhất của Goo Ryun. Anh là biểu tượng thời trang của Jumadeung với những bộ cánh bắt mắt, ấn tượng, nổi bật. Ngoài ra, Im Ryung Goo còn là "thần tượng" của những người nhất quyết không tăng ca, cứ đúng giờ là tan làm.

Trước Tomorrow, Yun Ji On đã tham gia một số phim nổi bật như Mr. Sunshine, Search: WWW, Sweet Home, You Are My Spring…

Tomorrow hiện đã phát sóng đến tập 4, khán giả Việt có thể theo dõi trên Netflix.