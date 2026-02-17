Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Ba mỹ nhân đình đám phim giờ vàng VTV đọ sắc, khi nào mới đóng phim chung?

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Khoảnh khắc ba nữ diễn viên đình đám phim giờ vàng VTV chung một khung hình khiến khán giả trầm trồ vì cả bầu trời nhan sắc cùng tụ hội.

Chương trình Gặp Gỡ Diễn Viên Truyền Hình luôn là cuộc hội ngộ đầy thú vị của các diễn viên đã tham gia phim giờ vàng VTV trong năm qua. Họ không chỉ nhớ lại những kỷ niệm đáng nhớ khi quay phim, mà còn hóa thành ca sĩ, vũ công cực lành nghề hoặc cùng bắt tay tạo ra những phim ngắn siêu hài hước.

Màn kết hợp của ba nhan sắc nổi bật của phim VTV

Sát ngày Gặp Gỡ Diễn Viên Truyền Hình 2026 lên sóng, các diễn viên bắt đầu hé lộ chuyện hậu trường ghi hình. Và gây chú ý nhất chính là clip Huyền Lizzie, Việt Hoa và Anh Đào cùng thực hiện một điệu nhảy dễ thương. Cả ba sao nữ diện váy áo rực rỡ, trang điểm lộng lẫy khiến khán giả không thể chọn ra ai là người đẹp nhất.

viet-hoa-13.jpg
vtv-3.jpg
vtv-10.jpg
Mỗi người lại có vẻ đẹp rất riêng

Nhiều netizen công nhận đây chính là ba nữ diễn viên có nhan sắc đỉnh nhất vũ trụ phim VTV hiện tại, diễn xuất cũng ngày càng chín muồi nên mọi người càng mong sớm được thấy Huyền Lizzie, Việt Hoa và Anh Đào cùng xuất hiện trong một dự án. Nếu như Anh Đào đầy cá tính, mộc mạc thì Việt Hoa lại đẹp kiểu sắc sảo thông minh, còn Huyền Lizzie sở hữu gương mặt nữ tính ngọt ngào, tạo thành combo nhan sắc ấn tượng.

vtv-1.jpg
vtv-4.jpg
vtv-13.jpg
Khán giả mong thấy ba sao nữ kết hợp trong một phim

Chưa kể trong năm 2025, cả ba cô gái đều có vai diễn đáng nhớ. Huyền Lizzie bứt phá nhờ vai Ngân phim Cách Em 1 Milimet, Anh Đào xuất hiện trong Cầu Vồng Ở Phía Chân Trời còn Việt Hoa là gương mặt được yêu thích nhất Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Có một điều thú vị là ba mỹ nhân lại chưa có dịp đóng chung, nên màn bắt trend TikTok đầy thân thiết, vui vẻ lại càng gây bất ngờ cho cư dân mạng.

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
