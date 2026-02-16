GERDNANG ăn tất niên: Ê hề "tiểu phẩm", HIEUTHUHAI đóng giả Trấn Thành

Để ăn mừng một năm thành công đã qua, tổ đội GERDNANG gây chú ý với người hâm mộ khi tổ chức buổi tiệc cuối năm của riêng mình. Bốn anh chàng gồm HIEUTHUHAI, HURRYKNG, NEGAV và MANBO đã có buổi đi ăn uống, hát karaoke vui vẻ, tạo nên nhiều "content" mới dành cho cư dân mạng.

Bộ tứ GERDNANG đi họp mặt YEP.

Ngoài việc cùng nhau thưởng thức omakase, hội GERDNANG còn không quên khía cạnh hài hước của bản thân, dành ra một buổi để quậy hết cỡ. Trên mạng xã hội, những video buổi họp mặt của 4 anh chàng được lan truyền và bàn tán, từ màn cover màn trình diễn Tái Sinh theo phong cách Trấn Thành và Tùng Dương tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2025 đến từ HIEUTHUHAI và HURRYKNG, cho đến pha "cô lập" mang tính chất tiểu phẩm của NEGAV và các anh em.

HIEUTHUHAI và HURRYKNG tái hiện màn song ca Tái Sinh của Trấn Thành và Tùng Dương tại Làn Sóng Xanh 2025. Nguồn: @ne9acheng

NEGAV đóng tiểu phẩm bị các anh em "cho ra rìa". Nguồn: @ne9acheng

Trên mạng xã hội, cộng đồng mạng bày tỏ sự thích thú trước buổi gặp nhau cuối năm nho nhỏ nhưng đầy niềm vui của GERDNANG, đồng thời bất ngờ với một mặt "lầy lội" hiếm thấy của HIEUTHUHAI khi đóng giả hai đàn anh Trấn Thành và Tùng Dương.

Cư dân mạng thích thú trước sự hài hước của HIEUTHUHAI.

Vừa qua, cả nhóm GERDNANG đã có dịp tụ hội trước truyền thông khi cùng tham dự họp báo ra mắt phim Nhà Ba Tôi Một Phòng của Trường Giang. Đây còn là dịp để chúc mừng vai trò khách mời đặc biệt của HIEUTHUHAI trong phim. Dự kiến, màn góp mặt của HIEUTHUHAI sẽ tạo nên hiệu ứng thu hút, giúp Nhà Ba Tôi Một Phòng bứt phá trên đường đua doanh thu phim Tết.