BLACKPINK làm cameo theo cách không ai ngờ đến trong "Minions & Quái Vật"

HHTO - Sau thành công vang dội toàn cầu của bộ phim hài hay nhất mùa Hè 2024 - Kẻ Trộm Mặt Trăng 4, Illumination tiếp tục mở rộng vũ trụ hoạt hình lớn nhất thế giới của mình với dàn nhân vật hoàn toàn mới ở Minions & Quái Vật.

Theo trailer đầu tiên được studio “thả xích”, Minions & Quái Vật sẽ tiếp tục là cuộc hành trình của dàn Minions vàng ủm đáng yêu trước khi gặp được Gru. Chỉ có điều, lần này thứ chúng tìm kiếm lại không phải một vị chủ nhân độc ác đúng ý mà là ý nghĩa mới của cuộc đời mình: Làm phim điện ảnh!

Đây là câu chuyện náo nhiệt, ngớ ngẩn và hoàn toàn có thật về cách những chú Minions bé nhỏ chinh phục Hollywood, từng bước trở thành ngôi sao điện ảnh rồi mất đi tất cả vì hết thời. Để cứu vãn sự nghiệp đang trên đà giãy chết, chúng quyết tâm theo đuổi giấc mơ mới của đời mình, giải phóng quái vật ra thế giới nhằm phục vụ cho tác phẩm điện ảnh đầu tay.

Ai mà nghĩ lũ Minions có thể làm phim

Cụ thể, đoạn trailer dài 2 phút đã hé lộ màn ra mắt của bộ ba Minion mới là James, Ed và Henry cùng sự xuất hiện của chú Cthulhu đáng yêu vừa được đám Minions triệu hồi từ cõi chết, mang tên Gumi. Trong lời ca tràn đầy năng lượng của bản hit How You Like That từ BLACKPINK, ta được biết James chính là người “đứng mũi chịu sào” cho dự án điện ảnh lần này.

Chú ta vừa hoàn thành một kịch bản phim quái vật và muốn ngỏ ý mời Gumi giới thiệu những người bạn quái vật có thể góp mặt trong tác phẩm của mình. Nào ngờ, giấc mơ điện ảnh dang dở còn chưa rõ thành bại, đám Minions đã phải đồng tâm hợp lực với nhau để cứu hành tinh khỏi thảm họa quái vật mà chính chúng vừa gây ra!

Đã hơn mười năm kể từ khi ra đời, Minions đã trở thành những nhân vật hoạt hình biểu tượng nhất của thế hệ người xem hiện tại. Là bộ phim thứ ba trong loạt phim Minions và là phim thứ bảy trong toàn bộ thương hiệu Kẻ Trộm Mặt Trăng, Minions & Quái Vật được kỳ vọng sẽ là một chương mới đầy hoài niệm cho thế giới Minions.