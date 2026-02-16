Mỹ nam gây tranh cãi trong phim Tết của Trấn Thành có diện mạo gợi nhớ Hòa Hiệp

HHTO - Diễn xuất của nam chính Thỏ Ơi!! được đánh giá tốt hơn dự kiến, cho thấy quyết định đúng đắn của Trấn Thành.

Phim Tết Thỏ Ơi!! của Trấn Thành gây chú ý khi sở hữu nhiều gương mặt tân binh, "lấn sân" từ lĩnh vực khác và được giao trọng trách chính dẫn dắt cả câu chuyện. Trong số đó, Vĩnh Đam là nam chính nhận về nhiều luồng ý kiến bàn tán kể từ khi được công bố chính thức.

Trong phim, anh tham gia với vai Phong - chồng của nữ chính Hải Linh (LyLy đóng). Phong được khắc họa là người chồng đáng mơ ước khi có sự nghiệp thăng tiến, giỏi kiếm tiền lại đảm việc nhà, đặc biệt yêu thương vợ hết mực. Cho đến khi liên quan đến Nhật Hạ - Thỏ (Pháo đóng), nhiều vấn đề giữa đôi vợ chồng bắt đầu nảy sinh, mở ra nhiều tình tiết mới khó đoán cho khán giả.

Vai người chồng của Trấn Thành được đánh giá tích cực.

Sau buổi chiếu đặc biệt cho truyền thông vừa qua, Vĩnh Đam nhận được đánh giá tốt, làm tròn trịa vai diễn một người chồng hoàn hảo bên ngoài nhưng có nhiều sự vụn vỡ bên trong. So với Văn Mai Hương hay LyLy, Vĩnh Đam chưa phải là cái tên tốt nhất nhưng nhìn chung, anh chứng tỏ được Trấn Thành không chọn sai nam chính.

Thậm chí, một số khán giả còn nhận xét nhan sắc và tạo hình của Trấn Thành gợi nhớ đến đàn anh Hòa Hiệp - gương mặt đình đám trong Mùi Ngò Gai, Cổng Mặt Trời, Gia Đình Phép Thuật...

﻿ Nhan sắc có nhiều điểm tương đồng giữa Hòa Hiệp và Vĩnh Đam.

Vai Phong trong Thỏ Ơi!! là lần đầu tiên Vĩnh Đam trải nghiệm với diễn xuất, đặc biệt là vai nam chính phim Tết. Trước đó, sao nam sinh năm 2004 chủ yếu hoạt động với vai trò người mẫu, ghi dấu ấn qua một loạt chương trình truyền hình thực tế, nổi bật nhất là lọt vào Chung kết Quý Ông Hoàn Mỹ - The Next Gentleman mùa 2.

Vĩnh Đam gây chú ý trong The Next Gentleman mùa 2.

Sinh ra tại Gia Lai, Vĩnh Đam gây ấn tượng bởi gương mặt nam tính cuốn hút vào chiều cao khủng lên đến 1m93. Anh chàng từng theo học Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) và từng giành danh hiệu Nam vương Đại sứ Áo dài HUTECH 2023.

Vĩnh Đam từng đạt giải Nam vương khi còn học đại học.

Vĩnh Đam tại họp báo phim Thỏ Ơi!!.

Mặc dù vậy, đây cũng là thời điểm mà Vĩnh Đam dính phải tranh cãi phát ngôn, dẫn đến việc bị cư dân mạng quay lưng. Đến khi tham gia Thỏ Ơi!!, những câu chuyện năm xưa của anh được "đào" lại, và bản thân anh đã đăng bài viết dài trên trang cá nhân để nhận lỗi, khẳng định đó là sai lầm thời bồng bột và là bài học lớn trong quá trình trưởng thành, và mong nhận được sự bỏ qua để tiếp tục cống hiến qua các dự án nghệ thuật.