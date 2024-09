Ba ngôi sao Justin Bieber, Billie Eilish, Maisie Williams từng suy sụp vì trầm cảm

HHT - Ánh hào quang, một phần mang lại tiền tài và danh vọng, nhưng cũng là lý do khiến 3 ngôi sao Justin Bieber, Billie Eilish và Maisie Williams từng có một thời gian suy sụp vì căn bệnh trầm cảm.

Justin Bieber

Sự nổi tiếng đã chọn Justin từ năm anh 14 tuổi. Với đỉnh cao đầu tiên của sự nghiệp - ca khúc Baby - phát hành năm 2010, Justin Bieber chính thức trở thành một ngôi sao toàn cầu. Tuy vậy, gánh nặng của một ngôi sao quá lớn so với tuổi đời của Justin Bieber khi anh đạt 2 giải Grammys và vô số các giải thưởng khác, cộng với việc lọt vào danh sách một trong 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới vào năm 2011 của tạp chí Time. Lúc này, Justin chỉ mới 17 tuổi.

Sau đó, Justin Bieber lâm vào tình trạng lạm dụng chất cấm và sự nghiệp của nam ca sĩ sinh năm 1994 đã đi xuống một khoảng thời gian dài. Sự ác ý từ một bộ phận netizen chỉ tạm thời dừng lại khi Justin Bieber chia sẻ một cách cởi mở về tình trạng sức khỏe không được tốt của mình.

Bên cạnh một bộ phận khán giả không thấu hiểu, không thiếu những fan “cứng” đã bày tỏ lòng yêu thương khi Justin mở lòng về bệnh trầm cảm.

“Thật tốt khi anh tìm được đường quay lại và trở nên tốt hơn sau những sai lầm. Em rất tự hào khi là một Belieber” - một fan chia sẻ.

"Em đã, đang và luôn yêu mến anh, Justin à. Dẫu chuyện gì xảy ra, em luôn biết rằng có điều tốt đẹp trong anh," một fan khác bày tỏ sự trân trọng với Justin Bieber trên trang Instagram của anh.

Năm 2024, tâm điểm chú ý của khán giả hiện tại chính là những "thuyết âm mưu" từ MV Yummy của Justin Bieber. Các fan cũng không khỏi xót xa khi lắng nghe tâm tình, sự buồn bã và cô đơn của Justin trong bài hát Lonely qua câu hát: “Bạn sẽ hiểu cảm giác của tôi khi bạn có tất cả nhưng không ai nhấc máy khi bạn gọi điện/ Vì tôi có tất cả trừ một người lắng nghe, như vậy rất cô đơn/ Họ lên án những gì tôi làm khi còn là một đứa trẻ khờ dại.”

Gần đây, dân cư mạng đào lại một cuộc phỏng vấn của Justin về Billie Eilish khi cậu ấy nói rằng: “Em muốn bảo vệ Billie. Em không muốn em ấy phải trải qua những gì mà em đã kinh qua. Nếu Billie cần tới em, em sẽ có mặt vì em ấy.” Justin Bieber là idol của Billie Eilish, một người cũng đang đấu tranh không kém với chứng bệnh trầm cảm.

Billie Eilish

Chủ nhân Big 4 Grammys năm 19 tuổi (Album của năm, Bài hát của năm, Thu âm của năm, Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất) cùng giải Album nhạc Pop hay nhất cho album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? không giấu giếm trải nghiệm trầm cảm của mình.

Đặc biệt, với không chỉ một mà hai ca khúc nói về trầm cảm, bắt đầu bằng ca khúc Everything I Wanted đạt giải Grammys hạng mục Thu âm của năm nói về những giây phút u tối trong một giấc mơ khiến Billie trong mơ nghĩ về việc ra đi ở cầu Cổng Vàng (San Francisco, Mỹ). Không dừng lại ở đó, Billie Eilish viết tiếp về nỗi buồn hiện sinh trong What Was I Made For?, nhạc phim Barbie. Ca khúc đã đạt giải Ca khúc của năm và Ca khúc hay nhất dành cho phương tiện truyền thông trực quan.

Với thành công như vậy, khán giả đều bất ngờ khi Billie chia sẻ với Teen Vogue rằng cô bị trầm cảm từ khi còn rất nhỏ: Từ 13 - 16, đau lòng thay khi sự trầm cảm này đi kèm với việc tự tổn thương bản thân mình. Vào tuổi 17, Billie chia sẻ rằng cô không còn thấy trầm cảm nữa nhưng lại gặp những cơn lo lắng đến hoảng loạn, điều mà trước khi nổi tiếng không hề xảy ra với Billie Eilish.

Tâm trạng của nữ ca sĩ sinh năm 2001 dường như đã khá hơn trong album thứ hai Happier Than Ever, dẫu vậy, trong album phòng thu gần nhất Hit Me Hard and Soft, sự u buồn vẫn đậm đặc trong âm nhạc của nữ ca sĩ sinh năm 2001 này. Rất nhiều fan yêu quý Billie vì họ cùng tuổi, dễ đồng cảm với những lời nhạc của cô. Một fan trưởng thành chia sẻ những cô con gái của ông yêu nhạc Billie và đã được trở thành chính con người thật của họ thông qua âm nhạc của nữ thần đồng nhỏ tuổi này.

Maisie Williams

Ánh hào quang và căn bệnh trầm cảm gây ảnh hưởng tới các ca sĩ nhí và cả những diễn viên trẻ tuổi.

Với vai diễn debut Arya Stark từ series nổi tiếng Game of Thrones từ năm 2011, Maisie Williams “một bước lên tiên” vào năm 14 tuổi. Cô nàng giành được rất nhiều giải thưởng, trong đó có hai đề cử Emmy, giải thưởng Saturn cho Màn trình diễn xuất sắc nhất của diễn viên trẻ...

Trong thời gian đầu, Maisie chia sẻ rằng ánh hào quang và sự công nhận từ mọi người rất hào nhoáng và vui vẻ. Tuy nhiên, cô nhanh chóng nhận ra bài học rằng sự nổi tiếng này đi kèm với tác động tiêu cực về sự tự tin nói riêng và sức khỏe tinh thần của cô nói chung. Vì những bình luận ác ý trên mạng xã hội, Maisie chia sẻ rằng cô từng nằm thao thức hằng đêm, suy nghĩ về những điều cô ghét nhất ở chính mình.

Trong podcast Happy Place, Maisie nói một điều khiến bất cứ thính giả nào nghe cũng phải xót xa: “Cứ nghĩ đến chuyện bị trầm cảm trở lại, tôi cảm thấy rất đáng sợ. Hiện nay, tôi đang thực sự nỗ lực để giải quyết căn bệnh này vì nó rất khó khăn khi phải cho phép bản thân cảm thấy buồn mà không bị nỗi buồn đánh bại hoàn toàn."

Một người xem YouTube bình luận về cô nàng: “Maisie giống một người bạn thân hơn là một thần tượng.” Một fan khác khen ngợi sự thông minh, thực tế và chân thành của nữ diễn viên khi cô bí mật lên Internet và trả lời những câu hỏi từ fan trên kênh YouTube của British CQ.