Ba sự thật về kem chống nắng có thể bạn chưa biết

Kem chống nắng là một bước bảo vệ làn da vô cùng quan trọng để các bạn trẻ có thể tự tin tham gia mọi hoạt động. Cùng tìm hiểu những điều có thể bạn chưa biết về sản phẩm này nhé!

Chỉ số SPF không phải càng cao càng tốt

Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), chỉ số SPF cho biết khả năng chống UVB trong mỹ phẩm. Khi giá trị SPF tăng lên, khả năng chống nắng sẽ tăng lên, và kem chống nắng tối thiểu phải đạt SPF 15 để có thể bảo vệ làn da tốt nhất.

Tuy nhiên, vào tháng 5/2023, Environmental Working Group (EWG) - một tổ chức hoạt động vì môi trường ở Mỹ - đã khuyến nghị chỉ nên sử dụng các sản phẩm có chỉ số SPF 50+ trở xuống.

Việc sử dụng các sản phẩm có chỉ số SPF quá cao có thể gây kích ứng da ở những người dùng nhạy cảm, và có giá thành đắt hơn nhiều, trong khi chỉ hiệu quả hơn một chút so với các sản phẩm có mức SPF thấp hơn. Chẳng hạn như mức độ bảo vệ của kem chống nắng SPF 15 sẽ thấp hơn nhiều so với kem chống nắng SPF 50+, nhưng sản phẩm có SPF 70 và SPF 100 lại ít có sự khác biệt ở hiệu quả chống nắng.

Vì sao cần kem chống nắng phổ rộng?

Quan tâm SPF thôi là chưa đủ, vì chỉ số SPF trên các tuýp kem chống nắng được dùng chỉ đo lường khả năng chống tia UVB. Trong khi đó, làn da của chúng ta cũng cần được bảo vệ khỏi tia UVA, một loại tia có quang phổ rộng hơn và có khả năng xuyên sâu hơn UVB, là nguyên nhân gây ra các nếp nhăn, thay đổi sắc tố và ung thư da (theo Tiến sĩ Joel Cohen - Giám đốc AboutSkin Dermatology and DermSurgery và AboutSkin Research).

Vì vậy, chúng ta nên sử dụng các loại kem chống nắng “phổ rộng” có khả năng chống lại cả hai loại tia có hại. Để nhận biết kem chống nắng “phổ rộng”, bạn có thể tìm kiếm nhãn “PA++++”, nhãn “Broad Spectrum”, hoặc nhãn “UVA” được khoanh tròn trên bao bì.

Bạn có thoa đủ lượng kem chống nắng?

Các chuyên gia khuyên nên bôi 2 miligam kem chống nắng trên mỗi centimet vuông da và thoa lại sau mỗi 2 giờ. Các bạn cũng nên chia 2 đợt để thoa kem chống nắng, vì tỉ lệ bỏ sót một vài vùng trên da ở lần bôi đầu tiên là rất cao.

Ngoài ra, kem chống nắng chỉ có khả năng chống nước trong một khoảng thời gian nhất định nên các bạn phải thoa lại thường xuyên khi bơi lội, đổ mồ hôi nhiều hoặc đi mưa. Hơn nữa, nếu đeo khẩu trang, thì khi tháo khẩu trang, bạn cũng nên thoa thêm kem chống nắng ở vùng mũi nhé!

Và hãy nhớ kem chống nắng vẫn là “chiếc khiên” bảo vệ cuối cùng sau khi bạn đã có những biện pháp bảo vệ khác như đi vào chỗ có bóng râm, mặc áo khoác, đeo khẩu trang, đeo mắt kính…

