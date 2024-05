Baeksang 2024: Bộ tứ thị - đế xứng đáng, "My Dearest" thắng lớn vẫn gây tranh cãi

HHT - "My Dearest" gây sốt ngay khi lên sóng, nội dung hấp dẫn, diễn xuất hay nhưng lại vấp phải tranh cãi khi là cái tên được xướng lên ở vị trí chiến thắng hạng mục "Phim truyền hình hay nhất" (Best Drama). Honey Lee (Knight Flower) trở thành thị hậu trong sự ngỡ ngàng của nhiều khán giả.

Kết quả chính thức của Baeksang 2024 không khác nhiều so với dự đoán trước đó của cư dân mạng. Ở mảng truyền hình, Moving (Đội Thiếu Niên Siêu Đẳng) thắng đậm nhất với 3 chiếc cúp, thì ở mảng điện ảnh, Exhuma (Quật Mộ Trùng Ma) "nắm trùm" với 4 chiếc cúp.

Moving là sự kết hợp hoàn hảo của lứa diễn viên trẻ và gạo cội, thổi một làn gió mới, mở ra "vũ trụ Marvel" bản Hàn. Những người sở hữu sức mạnh siêu nhiên không hẳn sẽ trở thành anh hùng. Câu chuyện tình cảm gia đình, tình yêu, tình bạn cũng được thể hiện một cách tinh tế.

Moving giành được chiến thắng ở vị trí cao nhất - Daesang mảng truyền hình, kết quả nằm trong dự đoán của nhiều người. Ngoài ra, còn là cái tên giúp Kang Full giành giải "Kịch bản xuất sắc nhất" và "cậu bé bay" Lee Jung Ha ẵm cúp "Nam diễn viên mới xuất sắc nhất".

Exhuma oanh tạc phòng vé Hàn với kỷ lục doanh thu hơn 11 triệu vé. Không giành được Daesang, nhưng Exhuma cũng giúp đội ngũ sản xuất và diễn viên mang về những chiếc cúp lớn như "Kỹ thuật dựng phim xuất sắc nhất", "Đạo diễn xuất sắc" thuộc về Jang Jae Hyun, "Nữ chính xuất sắc" dành cho Kim Go Eun và "Nam diễn viên mới xuất sắc nhất" với Lee Do Hyun.

Daesang mảng điện ảnh được trao cho đạo diễn Kim Seong Soo (12.12: The Day). Hwang Jung Min cũng trở thành ảnh đế Baeksang 2024 với diễn xuất đỉnh cao trong 12.12: The Day.

Thị đế và thị hậu của Baeksang năm nay thuộc về Nam Goong Min (My Dearest) và Honey Lee (Knight Flower). Trước thềm công bố, nhiều khán giả đoán chắc diễn xuất đột phá của Ahn Eun Jin trong My Dearest sẽ giúp cô là chủ nhân của giải thưởng này; hoặc là Ra Mi Ran với phần thể hiện tâm lý đối nghịch xuất sắc với vai người mẹ trong The Good Bad Mother.

Honey Lee được xướng tên khiến nhiều người bất ngờ, nhưng cũng gật gù chúc mừng vì diễn xuất của cô đúng là đáng khen. Cái tên nào trong đề cử "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" cũng đều đáng gờm.

Nhưng Baeksang 2024 lại kết thúc không âm ắng khi vấp phải chỉ trích của cư dân mạng Hàn ở hạng mục "Phim truyền hình xuất sắc nhất" trao cho My Dearest. Vì trước đó, khi phim phát sóng và trở nên bùng nổ đã vấp phải tranh cãi đạo nhái tác phẩm Cuốn Theo Chiều Gió. Biên kịch đã lên tiếng thanh minh rằng chỉ lấy cảm hứng, nhưng công chúng vẫn tức giận vì cho rằng phim đạo nhái tình tiết, thậm chí là bê nguyên lời thoại.

My Dearest được giải thì biên kịch hay cả ê-kíp đều có tiếng thêm. Một tác phẩm vướng ồn ào đạo nhái chiến thắng bị cho là trở thành trò cười cho một lễ trao giải phim ảnh lớn như Baeksang.

Kết quả Baeksang 2024 Mảng truyền hình Daesang: Moving Phim hay nhất: My Dearest Đạo diễn xuất sắc nhất: Han Dong Wook (The Worst of Evil) Kịch bản xuất sắc nhất: Kang Full (Moving) Nữ chính xuất sắc nhất: Lee Hanee (Knight Flower) Nam chính xuất sắc nhất: Nữ phụ xuất sắc nhất: Yeom Hye Ran (Mask Girl) Nam phụ xuất sắc nhất: Ahn Jae Hong (Mask Girl) Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất: Jeon Yu Na (The Kidnapping Day) Nam diễn viên mới xuất sắc nhất: Lee Jung Ha (Moving) Prizm Popularity Awards: Kim Soo Hyun, Ahn Yu Jin Best Technical (Cinematography): Kim Dong Shik, Im Wan Ho (Whales and I) Mảng điện ảnh Daesang: Kim Seong Soo (12.12: The Day) Phim hay nhất: 12.12: The Day Kịch bản xuất sắc nhất: Jason Yu (Sleep) Đạo diễn xuất sắc nhất: Jang Jae Hyun (Exhuma) Đạo diễn mới xuất sắc nhất: Lee Jung Hong (A Wild Roomer) Nữ chính xuất sắc nhất: Kim Go Eun (Exhuma) Nam chính xuất sắc nhất: Hwang Jung Min (12.12: The Day) Nữ phụ xuất sắc nhất: Lee Sang Hee (My Name Is Loh Kiwan) Nam phụ xuất sắc nhất: Kim Jong-soo (Smugglers) Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất: Bibi (Hopeless) Nam diễn viên mới xuất sắc nhất: Lee Do Hyun (Exhuma) Best Technical (Sound): Kim Byung In (Exhuma) Mảng giải trí Show giải trí xuất sắc nhất: Adventure by Accident 2 (MBC) Nam nghệ sĩ giải trí xuất sắc nhất: Na Young Seok (Na PD) Nữ nghệ sĩ giải trí xuất sắc nhất: Hong Jin Kyung