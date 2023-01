Bán kết lượt về AFF Cup 2022: HLV của ĐT Indonesia chỉ ra nguyên nhân thất bại trước ĐT Việt Nam

HHT - Sau khi ĐT Việt Nam giành chiến thắng trong trận Bán kết lượt về, HLV Shin Tae-yong của ĐT Indonesia đã giải thích rằng đó là do chất lượng Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình không tốt nên các cầu thủ không quen. Nhưng lý do này không khiến các cổ động viên Indonesia hài lòng, mà họ chỉ ra lý do khác khiến ĐT Indonesia không vượt qua được ĐT Việt Nam.