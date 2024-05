Những lầm tưởng khiến chúng ta dễ sa vào mối quan hệ không trưởng thành

HHT - Tình yêu đôi khi thật khó hiểu và tréo ngoe, ai cũng biết những lợi ích và mong muốn có người yêu trưởng thành. Nhưng sự hút của những người không trưởng thành lại cực kì đặc biệt, khiến chúng ta nảy sinh tình cảm và sự kì vọng một cách mãnh liệt, từ đó vô hình tạo ra những lầm tưởng dễ khiến sau này ta không khỏi hối hận khi nhìn lại.

Lầm tưởng 1: Sự hứng khởi và tươi mới

Những người không trưởng thành thường tô vẽ và phóng đại một cuộc sống màu hồng, nhưng không có thật.

Người không trưởng thành thường có cái nhìn đơn giản và thiếu thực tế về cuộc sống. Nhưng khi yêu, chúng ta thường lầm tưởng rằng đó là vô tư và ngây thơ. Vì vậy mà những lúc ở bên họ, chúng ta có thể cảm nhận được sự hứng khởi và tươi mới, như một đứa trẻ háo hức trước mọi thứ. Đó là lúc chúng ta quên mất rằng cuộc sống thật sự diễn ra như thế nào và mất đi sự tỉnh táo.

Lầm tưởng 2: Chân thành và mộc mạc

Một người chưa trải qua quá trình rèn luyện và trưởng thành thường không biết cách kiểm soát cảm xúc và suy nghĩ của bản thân. Họ thể hiện mọi thứ một cách tự nhiên và mộc mạc, khiến chúng ta phải tan chảy vì nghĩ rằng đó là sự chân thành. Nhưng dừng lại khoảng chừng là hai giây.

Bạn cần biết rằng, sự chân thành là một lựa chọn. Người chân thành thật sự là những người vô cùng sáng suốt, họ nhìn thấu và phân tích được mọi lợi ích lẫn thiệt hại nhưng vẫn lựa chọn thiệt thòi về phía mình. Hãy ngừng lầm tưởng "không nghĩ gì" là chân thành, đến khi họ bắt đầu "nghĩ" cũng là lúc bạn bị bất ngờ vì những suy nghĩ của họ

Lầm tưởng 3: Tiềm năng và khả năng phát triển

Khi yêu chúng ta thường tô đậm những điểm tốt đẹp của đối phương. Tất cả những dấu hiệu không trưởng thành đều được chúng ta biến thành những điểm tốt dưới dạng tiềm năng. Chúng ta tin rằng bản thân có thể trở thành nguồn động lực và hỗ trợ cho họ trong việc phát triển và đạt được những mục tiêu. Nhưng chính chỗ này lại là một cái bẫy do chính chúng ta tự tạo ra vì những kì vọng, khiến bản thân mất đi sự sáng suốt trong việc đánh giá năng lực thực tế của chính mình và đối phương.

Điều này dễ dàng gây ra sự thất vọng và biến mọi động lực trở thành áp lực. Đó cũng là lý do vì sao càng bên nhau lâu lại càng mệt mỏi, càng không thể hiểu được nhau. Chúng ta cần nhớ rằng mỗi người đều có quyền phát triển và trưởng thành theo cách riêng của mình. Khi chênh lệch nhau về tốc độ và sự quyết tâm, đừng làm mờ những dấu hiệu, mà hãy nhìn nhận lại xem cả hai có thể cùng đi tiếp đoạn đường phía trước một cách đồng điệu hay không.