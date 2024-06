Bật Nó Lên: Album tổng kết hơn 1 thập kỷ đi hát của SOOBIN với nhiều tiếc nuối

HHT - Full album đầu tay "Bật Nó Lên" là cuốn sách tổng kết 1 thập kỷ đi hát của SOOBIN, với cả những tinh hoa và những trắc trở trên con đường ấy.

Bật Nó Lên là album đầu tay của SOOBIN sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, bao gồm 10 ca khúc do chính anh sáng tác và thể hiện. Album với thể loại chính là Pop - R&B, xen lẫn những track Ballad, Hip-Hop & Afrobeat.

Album Bật Nó Lên - SOOBIN

Bật Nó Lên mở đầu với những ca khúc có tiết tấu chậm, mang nhiều hoài niệm được đẩy dần lên cao trào với giá như. Ai Mà Biết Được mở đầu cho nửa sau gồm những track gần gũi với gu âm nhạc của khán giả Gen Z hơn.

SOOBIN tiếp tục giữ phong độ là một trong những giọng ca thực lực của V-Biz. Chất giọng sáng, tình cảm, đầy nội lực của anh có đất dụng võ trong những đoạn chuyển tông khó nhằn của giá như, giúp nâng tầm một bản R&B cơ bản như DANCING IN THE DARK.

Tuy vậy, cách xử lý và chọn bài của SOOBIN chưa có nhiều đột phá. Mỗi track dài gần 4 phút, tiết tấu chậm và phần xây dựng cao trào thiếu đặc sắc. Nửa sau của album mở đầu bằng bản Hip-Hop R&B Ai Mà Biết Được - cũng là track trọn vẹn nhất trong cả album. Cấu trúc bài hát chia rõ từng phần xuất hiện của từng người như một màn đối thoại giữa nam và nữ trong tình yêu. Cách đi giai điệu dễ nghe, viết lyrics đi thẳng vào trọng tâm giúp Ai Mà Biết Được gần gũi hơn với gu âm nhạc hiện tại.

MV Ai Mà Biết Được - SOOBIN, tlinh.

Hơi tiếc là trước lối hát uyển chuyển, cách nhả chữ bỡn cợt của tlinh, giọng hát nội lực của SOOBIN lại có phần hơi khô cứng. Điều tương tự cũng xảy ra với Luật Anh, khi phần "đóng tune" của SOOBIN trở nên mờ nhạt trước verse rap của Andree Right Hand. Những thử nghiệm còn lại của nam ca sĩ trong album với Afrobeat, Synth Pop cũng chưa để lại nhiều dấu ấn.

SOOBIN từng vụt sáng như một nghệ sĩ trẻ tiềm năng sau The Remix 2016, thậm chí được so sánh với Sơn Tùng M-TP. Anh có giọng hát tốt, ngoại hình thu hút và có khả năng trình diễn ổn. Tuy vậy, sự nghiệp đang trên đà phát triển của nam ca sĩ liên tục bị gián đoạn vì sự thiếu nhất quán trong hình ảnh và phong cách âm nhạc. Đến EP The PLAYAH (2020), SOOBIN đổi nghệ danh, và quyết tâm lột xác. 2 nửa của album, trùng hợp thay, cũng đại diện cho 2 hình tượng SOOBIN theo đuổi trong sự nghiệp.

Với album đầu tay, SOOBIN một lần nữa khiến khán giả phân vân trước định hướng âm nhạc của anh. Việc một nghệ sĩ có nhiều hơn một phong cách âm nhạc là điều bình thường, nhưng với mỗi phần tính cách ấy, SOOBIN chưa cho thấy được bước tiến triển vượt bậc như kỳ vọng.

Dẫu còn nhiều điểm cần cải thiện, Bật Nó Lên vẫn là một cuốn album tổng kết 1 thập kỷ đi hát của SOOBIN, với cả những tinh hoa và những trắc trở trên con đường ấy. Việc nam ca sĩ đã bước vào giai đoạn ổn định của sự nghiệp nhưng vẫn đầu tư ra mắt full album ở thời điểm này cũng là điều đáng khích lệ.