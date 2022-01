Bé Tú An (Phố Trong Làng): Sao nhí đa tài, từng đóng vai con gái của Mạnh Trường

HHT - Bé Tú An - vai con gái của Mến (Doãn Quốc Đam đóng) trong phim "Phố Trong Làng" là sao nhí đa tài, từng có duyên đóng con gái của diễn viên Mạnh Trường. Bên cạnh dàn diễn viên giàu kinh nghiệm ở "Phố Trong Làng", sao nhí này cũng được khán giả yêu mến bởi tài năng diễn xuất "tuy nhỏ mà có võ".

Phố Trong Làng là bộ phim đang thu hút được nhiều sự chú ý của khán giả màn ảnh. Trải qua 43 tập, bộ phim đã gây ấn tượng tốt bởi những câu chuyện xoay quanh cuộc sống đời thường ở thôn Tân Xuân. Đặc biệt, diễn xuất của diễn viên nhí Tú An trong vai bé Tình còn lấy đi nhiều nước mắt của khán giả và nhận về nhiều lời khen ngợi.

Trong những tập gần đây ở Phố Trong Làng, nội dung chủ yếu xoay quanh những vấn đề nan giải của gia đình Mến (Doãn Quốc Đam) và Thương (Ngô Lệ Quyên). Mến bán được đất nhưng lại không biết tu chí làm ăn, thay đổi tính cách, ngày càng hay đánh mắng vợ con khiến ai cũng ngán ngẩm.

Hầu hết các cảnh quay của Tú An trong phim đều là những cảnh khóc trông rất đáng thương. Đỉnh điểm là phân đoạn sau khi bé Tình lỡ tay làm cháy một phần nhỏ xe máy mới mua của mình, Mến đã đánh vợ vì không biết canh chừng con.

Chính vì điều này đã khiến bé Tình sợ hãi mà bỏ nhà đi trốn. Cảnh quay này ghi lại chân thật cảm xúc của bé Tình, nhờ những nét diễn tự nhiên ấy, Tú An đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả.

Tú An sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt đen láy và vẻ ngoài ngây thơ nên khi nhập vai bé Tình, cô bé đảm nhận rất tròn trịa. Dù mới 8 tuổi nhưng diễn xuất tốt của nhóc tì đã góp phần không nhỏ làm nên thành công của bộ phim Phố Trong Làng.

Tú An là diễn viên nhí sinh năm 2013, tên ở nhà thường gọi là Moon. Bên cạnh việc đóng phim, thiên thần nhỏ còn tham gia rất nhiều hoạt động nghệ thuật khác như MC, người mẫu nhí...

Đặc biết, Tú An còn là gương mặt nhí khá quen thuộc trong nhiều chương trình của VTV. Nhờ sự thông minh, tự tin và khả năng ăn nói lưu loát, cô bé từng gặt hái được nhiều thành tích đáng nể như: Huy chương Vàng Belly Dance Festival International 2019, giải Quán quân Tài năng nhí toàn quốc 2020 VTV3, giải Ngôi sao mạng xã hội lĩnh vực MC nhí 2020, giải Bé được yêu thích nhất chương trình Nhà hát những giấc mơ VTV3 năm 2020.

Ngoài ra, Tú An còn xuất hiện trên rất nhiều các chương trình của VTV như Café sáng với VTV3, Trạng nguyên Nhí, tham gia đọc truyện trên kênh UNICEF của VTV7... Cô bé hay xuất hiện trên sàn catwalk của nhiều thương hiệu thời trang lớn cùng các Hoa hậu đình đám như Ngọc Hân, H'Hen Niê.

Gần đây, Tú An còn xuất hiện trong một TVC quảng cáo nhân dịp Tết do diễn viên Mạnh Trường thủ vai bố của cô bé. Có thể thấy, tuy còn nhỏ tuổi nhưng cô bé đã được hợp tác cùng với toàn những ngôi sao đình đám của làng phim Việt.

Tú An lớn lên trong một gia đình không hoạt động nghệ thuật. Bố mẹ của thiên thần nhỏ vì thấy con có năng khiếu, nhanh nhẹn và tự tin nên luôn tạo điều kiện và ủng hộ cô bé. Dù hết mình vì nghệ thuật nhưng ở trường, Tú An vẫn luôn là một học sinh tiêu biểu, ngoan và lễ phép. Tú An thường xuyên đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và là một cán bộ lớp có trách nhiệm, hoạt bát và năng động.

Với tất cả các yếu tố, tài năng trên, khán giả dự đoán Tú An sẽ là nhân tố sáng giá cho màn ảnh Việt trong tương lai.