Bí ẩn lớn nhất làng nhạc US&UK đã có lời giải: Normani công bố tựa đề album đầu tay

HHT - Nữ ca sĩ Normani chính thức công bố tên album phòng thu đầu tiên của mình "DOPAMINE" sau nhiều năm nhá hàng.

Sau nhiều năm "thả thính" người hâm mộ, Normani - cựu thành viên nhóm Fifth Harmony mới đây gây sốt cộng đồng yêu nhạc khi chính thức hé lộ tên album đầu tay của cô - DOPAMINE. Điều này đã vén màn một trong những bí ẩn lớn nhất của làng nhạc Âu Mỹ, chỉ sau MV Telephone part 2 của Lady Gaga (có hay không thì hên xui), khi cô nàng đã chia sẻ về album này từ tận... năm 2018.

Xuất thân từ nhóm Fifth Harmony, Normani đã có lượng người hâm mộ nhất định và “bỏ túi” nhiều bản hit đình đám như Motivation hay Dancing With A Stranger hợp tác cùng Sam Smith. Dù vậy, Normani đã mất gần 6 năm chỉ để công bố tên và ảnh bìa của album đầu tay cùng với lời hứa album sẽ được ra mắt trong năm nay. Trong khi đó, Camila Cabello cũng xuất thân từ Fifth Harmony đã cho ra mắt tận 3 album phòng thu từ khi bắt đầu hoạt động solo.

Normani vẫn luôn là nữ ca sĩ được nhiều người kỳ vọng, dù số lượng sản phẩm ít ỏi nhưng cực kỳ chất lượng. Cô nàng đã đăng tải một đoạn nhạc ngắn trong album mới trên trang Instagram cá nhân khiến nhiều người phấn khích. Chất nhạc R&B bay bổng kết hợp với giọng hát đặc biệt của Normani được dự đoán sẽ giúp cô làm nên chuyện trong thời gian tới.

Trước đó, nhiều người nghi ngờ rằng Normani chính là người đã điều hành tài khoản người hâm mộ mang tên Normani Nation để quảng bá cho album mới. Tài khoản này đã đăng tải hình ảnh trang Instagram cá nhân bị xóa toàn bộ bài đăng của Normani để chuẩn bị cho việc trở lại. Tuy nhiên, hình ảnh đăng tải lại là ảnh chụp màn hình của giao diện chính chủ và đã bị xóa sau vài phút. Tài khoản này sau đó đã đăng bài đính chính rằng đây là tài khoản do một người trong đội ngũ của Normani điều hành.