Bị anti-fan chê diện váy như nùi giẻ, Jennie BLACKPINK có màn đáp trả quá cao tay

HHT - Chẳng cần nói gì mà vẫn khiến anti-fan phải ngậm ngùi im lặng thì Jennie quả đúng là cao thủ!

Khi Jennie khoe loạt ảnh tự chọn đồ tự trang điểm khi ở Mỹ, trong khi người hâm mộ khen Jennie trang điểm nhẹ nhàng mà vẫn xinh, chọn váy đơn giản mà tôn dáng thì nhiều anti-fan lại dèm pha, chê váy của Jennie nhìn như nùi giẻ.

Lý do vì Jennie chọn chiếc váy có màu sắc khá nhạt, kiểu dáng rút dây tạo nên các nếp gấp khiến nhiều người chê “nhìn nhăn nhúm”. Thấy vậy, BLINKs lên tiếng bênh vực Jennie mặc gì cũng đẹp, chỉ có anti-fan tìm mọi cách dìm hàng thành viên BLACKPINK mà thôi.

Bất ngờ nhất là trong khi hội anti đang mải mê chê bai thì chiếc váy như nùi giẻ này đã cháy hàng. Website của nhà mốt Alexander Wang hết hàng nhanh chóng ngay sau khi Jennie khoe ảnh và những người chậm chân chỉ còn biết ngậm ngùi.

Đây không phải lần đầu tiên Jennie trở thành “thánh sold-out” của Kbiz khi cô có thể giúp những món đồ siêu đắt đỏ hoặc rất kén dáng bán hết trong nháy mắt. Chẳng hạn năm 2019, chỉ 1 giờ đồng hồ sau khi Jennie đăng bức hình diện một chiếc váy đen ôm sát khoe thân hình đồng hồ cát, chiếc váy này đã bốc hơi trên toàn bộ các trang bán hàng trực tuyến.

Hay bộ sưu tập kính Jentle Home mà Jennie bắt tay với thương hiệu Gentle Monster chỉ vừa mở bán được vài phút đã hết veo, thậm chí trang web của nhãn hàng còn treo cứng vì quá nhiều người truy cập một lúc. Bộ sưu tập với rất nhiều mẫu mã đa dạng, giá cả không quá rẻ nhưng vẫn hết veo nhanh chóng mặt nhờ danh tiếng Jennie.

Hay như trong MV How You Like That, Jennie xuất hiện thấp thoáng với chiếc vòng cổ giá tới hơn 77 nghìn đôla (khoảng 1,8 tỷ). Những tưởng món đồ xa xỉ như thế này thì khó bán hơn, ai mà ngờ nó cũng cháy hàng trong thời gian ngắn sau khi MV lên sóng.