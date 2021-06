Bị cắt giảm thời lượng lên hình gameshow, phải đóng phim với đàn em: Angelababy hết thời?

Nữ thần K-Pop khoe cơ bụng: BLACKPINK vẫn chưa xịn bằng một idol ít danh tiếng HHT - Nữ idol sở hữu vòng eo nhỏ xíu thôi chưa đủ, cơ bụng săn chắc hiện rãnh số 11 mới là hoàn hảo trong mắt Knet. Tuy nhiên, nhóm nhạc nữ hàng đầu BLACKPINK chưa phải idol có cơ bụng chuẩn nhất, danh hiệu đó thuộc về một cái tên ít ai ngờ đến.

Shang-Chi tung trailer "đỉnh", kỹ xảo và hành động không hề thua Doctor Strange hay Thor HHT - Với trailer mới nhất của “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, Marvel Studios đã đưa tới khán giả một góc nhìn cực kỳ đậm chất thần thoại châu Á của MCU.

REVIEW "Loki" tập 3: Loki và buổi "hẹn hò" đầy thảm họa trong... ngày tận thế HHT - Dễ thương, hài hước nhưng cũng tràn ngập những tình tiết gay cấn, tập thứ 3 của “Loki” như một phiên bản MCU của bộ phim hài “Seeking a Friend for the End of the World” vậy.

Olivia Rodrigo trở lại làm "công chúa nhà Disney" sau khi album debut thành công vang dội HHT - Sau khi “khuynh đảo” làng nhạc với album mới nhất "SOUR", Olivia Rodrigo tiếp tục cho ra mắt một ca khúc mới. "The Rose Song", single mới nhất của cô nàng, là một bài hát nhạc phim thuộc series "High School Musical: The Musical: The Series".

Nhóm nữ tân binh được Knet khen ngợi hết lời vì không mặc váy, chỉ diện quần đi diễn HHT - Style trang phục độc đáo, chưa từng xuất hiện trong lịch sử K-Pop đã giúp nhóm nữ tân binh Weekly ghi điểm mạnh mẽ với khán giả. Thậm chí Knet còn cho rằng xu hướng ăn mặc cá tính này nên được nhân rộng hơn nữa.

Knet chọn gương mặt tiêu biểu của nhóm nhạc thế hệ 3: Chưa chắc là visual hay trưởng nhóm HHT - Visual hay trưởng nhóm tuy nổi bật thật đấy, nhưng theo đánh giá của khán giả Hàn Quốc thì họ chưa chắc đã trở thành gương mặt đại diện cho nhóm nhạc của mình.

Album mới của Lorde: Có tour diễn quảng bá, không bán bản đĩa CD vì lý do đặc biệt này HHT - Đúng vào nửa đêm ngày 22/6, Lorde tiếp tục "đánh úp" các fan khi tung ra tracklist và ấn định ngày lên kệ cho album mới. Bên cạnh đó, cô nàng cũng tiết lộ một số thông tin thú vị thông qua email gửi đến fan.