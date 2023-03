Bị hủy hợp đồng phim mới, Liam Hemsworth cay cú kiện vợ cũ Miley Cyrus?

HHT - Cư dân mạng đang truyền tai nhau tin đồn nam diễn viên Liam Hemsworth sẽ đâm đơn kiện nữ ca sĩ Miley Cyrus - vợ cũ của mình sau thành công của ca khúc "Flowers".

Để mở đường cho album phòng thu thứ 8 Endless Summer Vacation, Miley Cyrus đã phát hành ca khúc Flowers với phần lời đầy ẩn ý "đá xéo" chồng cũ Liam Hemsworth. Ca khúc đã thành công vang dội và giữ vững vị trí đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong nhiều tuần liên tục.

Mới đây, một tài khoản người hâm mộ của Miley Cyrus bất ngờ lan truyền thông tin về việc Liam Hemsworth chính thức kiện vợ cũ vì đã phỉ báng danh dự của anh sau thành công của Flowers. Nam diễn viên được cho là có khả năng mất hợp đồng diễn xuất trong series The Witcher của Netflix.

Tuy vậy, một tài khoản Reddit đã vạch trần những thông tin trên là sai sự thật và cho rằng người hâm mộ của Miley Cyrus đã tung những tin đồn này để thu hút dư luận. Tin đồn kiện tụng được cho rằng sẽ giúp ích cho ca khúc Flowers của nữ ca sĩ tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trước một đối thủ đang làm mưa làm gió trên các nền tảng streaming - ca khúc Die for You (remix) của 2 ca sĩ Ariana Grande và The Weekend.

Thực tế, Liam Hemsworth không có bất kì động thái nào trước những tin đồn và Miley Cyrus cũng chỉ tiếp tục quảng bá cho album tới đây của bản thân Endless Summer Vacation. Hai ngôi sao kết hôn vào năm 2018 và chính thức li dị năm 2020. Có nhiều đồn đoán về lí do chia tay của hai người nhưng vẫn không có thông tin chính thức nào về sự việc này.