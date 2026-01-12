Bí kíp "tuyệt đối điểm 10" từ hai anh tài "thống trị" bảng vàng Toán học châu Á AIMO

HHTO - Gây ấn tượng bởi điểm số tuyệt đối ở vòng sơ loại đợt 1 Đấu trường Toán học châu Á 2025-2026 (Asia International Mathematical Olympiad - AIMO), hai bạn học sinh là Nguyễn Trần Minh Anh và Lê Quang Bách bật mí với Gen Alpha kho kỹ năng quản lý thời gian “nhỏ mà có võ” cùng phương pháp học tập đỉnh chóp để chinh phục mọi dạng đề thi bạn không nên bỏ lỡ!

Nguyễn Trần Minh Anh

Bên cạnh các kỳ thi về khoa học, bạn Minh Anh còn có năng khiếu nghệ thuật, đặc biệt là bộ môn vẽ. (Ảnh: NVCC)

- Học sinh lớp 5/2, trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP.HCM) - Giải Đồng Quốc gia Kỳ thi Toán học quốc tế FMO 2025-2026 - Giải vàng Quốc gia môn tiếng Anh Kỳ thi Olympic quốc tế khoa học, Toán và tiếng Anh ASMO 2025-2026 - Giải bạc Quốc gia môn Toán và Khoa học Kỳ thi Olympic quốc tế khoa học, Toán và tiếng Anh ASMO 2025-2026 - Giải D vòng 2 Kỳ thi thách thức tư duy thuật toán Bebras 2025-2026 - Giải đồng Quốc gia kỳ thi Toán quốc tế TIMO 2025-2026 Cùng nhiều giải thưởng cấp tỉnh/ thành khác.

Bứt tốc từ phương pháp luyện tập theo chuyên đề

Có bao giờ bạn cảm thấy bị “rối não” mỗi khi mùa ôn tập đến vì vừa không biết phải xuất phát từ đâu để có thể làm tốt hơn những dạng bài bản thân hay làm sai, vừa phải giữ vững phong độ những dạng bài mình đã “thuộc” nằm lòng cách giải? Là một dân chuyên của đấu trường Toán học, bạn Minh Anh ngoài việc dành 2 tiếng mỗi tối để “cày cuốc” bài vở còn sở hữu bí kíp cực “vuýp” để giúp các “con dân” mùa thi cử tự tin hơn trong quá trình ôn luyện.

“Mình thường hay học và ôn tập theo từng chuyên đề cụ thể để dễ hệ thống kiến thức, ví dụ như chuyên đề về thừa thiếu, phân số, các dạng Toán thực tế,... Mình cũng đặt ra mục tiêu mỗi ngày phải giải ít nhất 2 đề cho các dạng bài tập ứng dụng của từng chuyên đề để nắm rõ hơn cách làm bài.” - bạn Minh Anh bật mí với các Gen Alpha cách học tập hữu ích trong những ngày ôn luyện cho các kỳ thi.

Bạn Minh Anh thành công chinh phục nhiều kỳ thi quốc tế nhờ “tuyệt đối ôn luyện” theo chuyên đề. (Ảnh: NVCC)

Phương pháp học và thực chiến theo từng chuyên đề giúp bạn không chỉ dễ dàng hệ thống kiến thức với những lưu ý cần phải “nằm lòng” mà còn luyện cho não độ phản xạ vì được làm quen và tiếp xúc với những dạng Toán có cùng chuyên đề trong một thời gian dài. Điều này giúp bạn có thể làm nhanh hơn những câu dễ, những dạng bài quen thuộc mà vẫn nắm chắc khả năng làm đúng cao để dành thời gian xử lý những câu khó nhằn hơn trong đề thi.

Tuy nhiên, quá trình ôn luyện cần một khoảng thời gian dài để có thể “thẩm thấu” kiến thức vì thế bạn cần phải bắt tay vào việc từ sớm. Đặc biệt không nên để “nước đến chân mới nhảy” nhé! Việc nhồi nhét kiến thức dồn dập sát ngày thi dễ khiến bạn rơi vào trạng thái “bội thực” và dễ mắc những lỗi sai sót không đáng có.

Lê Quang Bách

Bạn Quang Bách là thành viên “máu mặt” trong các kỳ thi Toán quốc tế. (Ảnh: NVCC)

- Học sinh lớp 5/5, trường Tiểu học An Bình B (TP.HCM) - Quán quân cuộc thi Toán tư duy Mathnasium Championship 2025 - Á quân cuộc thi Olympic Toán học toàn cầu ELMO 2024 - Cúp vô địch Quốc gia kỳ thi Toán quốc tế Kangaroo - IKMC 2025 - Huy chương vàng cuộc thi Computational Olympiad 2024-2025 - Huy chương vàng Kỳ thi Toán quốc tế Hoa Kỳ - AMO 2025 - Cúp vô địch Quốc gia kỳ thi thách thức tư duy thuật toán Bebras 2024 Cùng nhiều giải thưởng cấp quốc gia, cấp tỉnh/ thành khác.

Canh chuẩn - giải ngay - đáp nhanh gọn

Có bao giờ bạn để ý rằng trong đề thi sẽ luôn có những câu “gài bẫy” tưởng dễ không tưởng hoá ra lại là “cú lừa” lớn nhất, hay 1-2 câu “khóa” điểm 10 của bạn vì độ khó đỉnh chóp?

“Bí quyết để cập bến nhiều kỳ thi là không đặt kỳ vọng cao” - bạn Quang Bách chia sẻ. (Ảnh: NVCC)

Một trong những yếu tố quyết định không chỉ nằm ở “thắng bại tại kỹ năng” mà còn là… “thắng bại tại thời gian”. Nếu bạn có thể kiểm soát thời gian làm bài tốt thì hoàn toàn có thể xoay chuyển thế cờ để bứt tốc đạt điểm tối đa. Thế nhưng với mục tiêu kiểm tra kiến thức của bạn cùng độ rộng kiến thức trải dài xuyên suốt học kỳ thì việc giải quyết nhanh gọn nhưng làm sao vẫn đạt điểm cao vẫn luôn là một bài Toán khó.

Bạn Quang Bách, một trong những “chiến thần” trong việc giải các đề thi Toán bật mí bí quyết “nhỏ mà có võ” để bạn có thể thử áp dụng ngay vào những lần ôn luyện sắp tới: “Khi bắt đầu làm bài mình sẽ phân loại xem đâu là những câu khó và câu dễ, và sẽ ưu tiên làm những câu dễ trước, những câu nào thật sự khó mình sẽ để dành để giải sau”.

Dù nghe có vẻ đơn giản nhưng thực chất, không phải đề thi nào các câu hỏi có trong bài cũng được sắp xếp theo mức độ từ dễ đến khó. Một số đề thi có thể “gài” ngay những câu “rất khoai” ở giữa đề. Nếu bạn không tinh ý nhận ra thì sẽ rất dễ "mắc bẫy" và không còn kịp thời gian để xử lý các câu sau.

Tuy nhiên, để có thể phản xạ tốt và tinh ý nhận ra những bẫy của đề thi bạn cũng cần phải dành rất nhiều thời gian để ôn luyện để có thể “nhìn mặt bắt hình dong” từng dạng bài. Từ đó đưa ra quyết định "tấn công" câu nào trước, câu nào sau một cách chính xác nhất.