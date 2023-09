Bí mật chưa được giải đáp: Chuyện gì đã xảy ra với Taylor Swift vào ngày 29 tháng Tư?

HHT - Những bài hát của Taylor Swift với giai điệu cùng lời hát đẹp đẽ có khả năng gợi lên trong lòng người nghe vô vàn cảm xúc. Đặc biệt, một số bài hát đề cập đến các tháng trong năm ít nhiều đều truyền tải được không khí đặc trưng của từng tháng.

Tháng 1 - Lover

"We could leave the Christmas lights up 'til January" (Đôi ta có thể để những ngọn đèn Giáng Sinh rực rỡ cho đến tận tháng Giêng)

Nhiều người khi nghe câu hát đầu tiên trong bản tình ca Lover đã cảm thấy câu hát thật khó hiểu, bởi lễ Giáng sinh và tháng 1 không cách nhau quá xa nên việc để đèn Giáng sinh bật tới tháng 1 thì có gì đáng để viết về?

Taylor Swift đã chia sẻ trong một buổi phỏng vấn rằng lời hát ban đầu của cô là "We could leave the Christmas lights up 'til April", nhưng rồi cô đã chọn chuyển sang tháng 1 thay vì tháng 4.

Taylor Swift muốn làm mọi thứ đơn giản hơn, và theo cô điều làm nên sự đặc biệt trong một mối quan hệ "không phải việc nó điên rồ" mà là về "những điều bình thường trong cuộc sống của cả hai".

Tháng 2 - The Lakes

"A red rose grew up out of ice frozen ground/ With no one around to tweet" (Một nhánh hồng vươn lên khỏi mặt băng lạnh giá trong lúc không có ai viết về nó)

Dù Taylor Swift chưa bao giờ trực tiếp đề cập đến tháng Hai trong những ca khúc của mình, nhiều fan cảm nhận rằng câu hát trong The Lakes sẽ phù hợp cho tháng Hai khi nó miêu tả khoảnh khắc chuyển mình của thiên nhiên cũng như sự xuất hiện hoa hồng - biểu tượng của tình yêu.

Tháng 3 - Speak Now

"And the organ starts to play/ A song that sounds like a death March" (Và đàn organ bắt đầu cất lên một bài hát mà âm thanh khiến tháng 3 như chết lặng)

Taylor Swift đã chia sẻ rằng cô viết bài hát này khi suy nghĩ về việc mình sẽ làm nếu người mình yêu bước vào lễ đường với một người khác. Có lẽ vì vậy mà death March rất đúng với hoàn cảnh lúc đó và những ai vừa có một mối tình tan vỡ hoàn toàn có thể đồng cảm.

Tháng 4 - High Infidelity

"Do you really wanna know where I was April 29th?" (Anh có thực sự muốn biết em đã ở đâu vào ngày 29 tháng Tư?)

Ca khúc High Infidelity khám phá những khía cạnh đằng sau một mối tình ngoài luồng đầy bất ổn. Câu hát mở ra bầu không khí bí ẩn, nặng nề cho ca khúc, khiến các Swifties không thôi tò mò rằng điều gì đã xảy ra với nữ ca sĩ vào ngày 29/4.

Tháng 5 - You're On Your Own, Kids

"I see the great escape, so long, Daisy May" (Em thấy một lối thoát rất tuyệt, từ rất lâu rồi, của nàng Daisy May)

Bài hát đã kể về hành trình của nhân vật từ khi là một người trẻ khao khát tình yêu, trải qua những thăng trầm và rồi dần dần trưởng thành. "Một phần của việc trưởng thành và bước tới những trang mới trong cuộc sống là học cách nắm giữ và buông bỏ", Taylor Swift chia sẻ.

Tháng 6 - You All Over Me

"The best and worst day of June" (Ngày tuyệt vời và tồi tệ nhất của tháng Sáu)

Bài hát tuy đã được viết cùng thời điểm với album Fearless nhưng đến năm 2021 mới được chính thức ra mắt. Bài hát với âm hưởng nhạc đồng quê cùng những giai điệu ấm cúng, hoài niệm rất thích hợp để nghe vào tháng 6.