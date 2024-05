Sau những đợt nắng nóng kéo dài, khi nào thời tiết ở miền Nam mới hạ nhiệt?

HHT - Với những đợt nắng khô kéo dài, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã trở thành một trong những thành phố nóng nhất Đông Nam Á trong khoảng thời gian từ đầu năm đến nay.

Ở miền Nam nước ta, năm nay nắng nóng diện rộng bắt đầu từ thời điểm rất sớm trong năm, lại kéo dài, cường độ mạnh, một số ngày đã có những mức nhiệt độ phá kỷ lục nhiệt cùng kỳ hằng năm.

Hiện tại, Nam Bộ vẫn đang rất nóng, nhiều ngày nay nhiệt độ cao nhất ở TP.HCM vào buổi chiều đều trên 40oC, phổ biến ở mức 41 - 42oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời) và mức trên 40oC này được duy trì nhiều tiếng đồng hồ trong ngày.

Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài và khô hạn cũng xảy ra ở nhiều nước Đông Nam Á khác trong những tháng gần đây. Vì vậy, trang thống kê thông tin Đông Nam Á Seasia.stats đã mới tổng hợp dữ liệu từ trang thời tiết AccuWeather để đưa ra danh sách những thành phố nóng nhất Đông Nam Á tính từ đầu năm đến nay. Trong đó, TP.HCM đứng thứ 3.

Danh sách này được đưa ra trên cơ sở nhiệt độ cao nhất (tính trung bình các mức nhiệt độ cao nhất trong ngày) của các thành phố lớn ở Đông Nam Á. Top 5 là: Yangon (Myanmar) 39oC, Bangkok (Thái Lan) 38oC, TP.HCM (Việt Nam) 36oC, Manila (Philippines) 36oC, Phnom Penh (Cambodia) 36oC. Đây là những mức nhiệt độ không khí đo được tại trạm khí tượng, còn nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời trong nhiều ngày có thể cao hơn.

Từ đầu năm, thủ đô Hà Nội cũng có những đợt nắng nóng dữ dội, nhưng do có cả những đợt không khí lạnh mạnh vào 2 tháng đầu năm và vẫn có những ngày mát mẻ ở thời điểm đầu Hè nên Hà Nội không vào Top 10 thành phố nóng nhất Đông Nam Á trong gần 5 tháng đầu năm 2024.

Theo dự báo hiện tại, nắng nóng ở Nam Bộ còn kéo dài ít nhất một tuần nữa rồi nhiệt độ mới giảm khoảng 3 - 4oC.