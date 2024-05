The Eras Tour (Taylor's version): Loạt ca khúc mới đẩy Long Live "ra chuồng gà"

HHT - Rạng sáng ngày 10/5 (giờ Việt Nam), đêm diễn mở màn chặng châu Âu của "The Eras Tour" chính thức diễn ra tại Paris, Pháp. Là concert đầu tiên sau khi phát hành album phòng thu mới, Taylor Swift đã thực hiện những thay đổi lớn so với những buổi diễn trước đó.

Nữ ca sĩ đã gửi tới khán giả 46 ca khúc theo từng "era", trong đó giới thiệu tới 7 ca khúc từ album vừa phát hành The Tortured Poets Department. Trang phục, vũ đạo và hiệu ứng hình ảnh mới cũng được thêm vào các phần trình diễn.

Thời lượng concert không thay đổi (vẫn 3 tiếng 15 phút) nên hiển nhiên những ca khúc mới được thêm vào setlist đồng nghĩa với việc một số phần trình diễn bị cắt đi. Người hâm mộ tiếc nuối khi loạt ca khúc yêu thích của họ bị loại khỏi concert như: Long Live, tolerate it, The Archer, the 1...

Thứ tự trình diễn của các era cũng được thay đổi. Với lý do là album "chị em", Taylor Swift đã kết hợp hai album folklore và evermore thành một. Thứ tự hiện tại của các era như sau: Lover, Fearless, RED, Speak Now, reputation, folkmore (kết hợp giữa folklore và evermore), 1989, The Tortured Poets Department, Midnights.

Nhiều người cho rằng việc thay đổi setlist của một chuyến lưu diễn không phải điều dễ dàng, nghệ sĩ đôi khi phải mất nhiều tháng để lên ý tưởng và tập duyệt. Mặc dù Taylor Swift có lịch trình làm việc cực kỳ bận rộn nhưng cô vẫn chọn mang tới trải nghiệm tốt nhất cho khán giả của mình. Điều này giúp cô nàng nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn và người hâm mộ.