Bi Rain hé lộ tính cách khó gần trong "Ghost Doctor", phản ứng của Kim Bum mới đáng chú ý

HHT - Bi Rain và Kim Bum sẽ có một màn kết hợp vô cùng thú vị trong "Ghost Doctor" sắp lên sóng tới đây.

Ghost Doctor là một bộ phim y khoa giả tưởng, kể về hai vị bác sĩ có tính cách, lý tưởng cũng như xuất thân đều khác biệt, nhưng lại tình cờ phải gắn kết với nhau. Trong phim, Bi Rain vào vai Cha Young Min - một bác sĩ thiên tài, nhưng lại vô cùng cao ngạo, khó gần. Còn Kim Bum vào vai Go Seung Tak, một chàng trai sinh ra đã ngậm thìa vàng, cũng làm bác sĩ nhưng lại không giỏi chuyên môn.

Cha Young Min gặp tai nạn, nhưng vì anh vẫn còn nhiều điều chưa thể thực hiện được, nên linh hồn anh quyết định tìm một người để có thể nhập vào giúp mình giải quyết. Cha Young Min đã chọn Go Seung Tak, một chàng bác sĩ trẻ ngoài đức tính cần cù, chăm chỉ thì lại không giỏi chuyên môn nào. Vì thế, khi Cha Young Min "mượn" cơ thể của Go Seung Tak, cả hai đã gặp vô vàn tình huống dở khóc dở cười trong bệnh viện.

2021 là một năm đầy năng suất với Kim Bum, khi nam diễn viên đã có màn trở lại đầy ấn tượng trong hai bộ phim Tale Of The Nine Tailed và Law School. Riêng Bi Rain thì đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại của anh kể từ sau Welcome 2 Life ra mắt vào năm 2019.

Lần hợp tác này, cả Bi Rain lẫn Kim Bum đều được ê-kíp đánh giá cao. Không chỉ bởi tác phong làm việc, mà còn là khả năng khắc họa được cá tính riêng đối với nhân vật do mình thể hiện. Ngoài ra, cả hai cũng sẽ có những màn tung hứng đầy hài hước khi hoán đổi linh hồn và thể xác. Hứa hẹn mang lại những tràng cười sảng khoái cho khán giả.

Ghost Doctor dự kiến sẽ lên sóng vào tối thứ Hai, thứ Ba hàng tuần kể từ ngày 3/1/2022 tới đây.