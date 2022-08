Biết tuốt về bạn thân của "Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo": Trốn bố mẹ làm diễn viên

HHT - Cô bạn thân cá tính Dong Geu Rami trong “Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo” (Extraordinary Attorney Woo) thú vị từ phim ra đến ngoài đời!

Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo (Extraordinary Attorney Woo) đang là phim truyền hình Hàn Quốc gây sốt nhất hiện tại. Bộ phim đề tài luật pháp này kể câu chuyện xoay quanh Woo Young Woo (Park Eun Bin), cô luật sư tân binh mắc hội chứng tự kỷ. Thành công của bộ phim đến từ nội dung hấp dẫn, cảm động; các nhân vật đáng yêu, có chiều sâu được thể hiện tài tình qua diễn xuất của các diễn viên.

Một trong những nhân vật nữ phụ được nhiều người xem yêu mến nhất phải kể đến Dong Geu Rami - bạn thân thời còn đi học của Woo Young Woo. Có thể nói, Dong Geu Rami vừa là bạn, vừa là vệ sĩ bảo vệ Woo Young Woo khỏi đám bắt nạt, vừa là chuyên viên tư vấn tình cảm, và quan trọng nhất là người luôn ủng hộ Woo Young Woo trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống.

Vai diễn Dong Geu Rami cá tính và đáng yêu do nữ diễn viên Joo Hyun Young đảm nhận. Và đây là tất cả những gì bạn muốn biết về nữ diễn viên này!

Cô nàng Ma Kết đầy tham vọng

Joo Hyun Young sinh ngày 14/1/1996, là một cô nàng Ma Kết chính hiệu. Những người sinh ra dưới dấu hiệu của chòm sao này được biết đến là những người siêu tham vọng và làm việc chăm chỉ nhất để đạt được những điều họ mong muốn. Joo Hyun Young cũng không ngoại lệ.

“Tính cách Ma Kết” của Joo Hyun Young thể hiện rất rõ qua quá trình mà cô theo đuổi sự nghiệp. Nữ diễn viên cũng từng nói cô hoan nghênh những thách thức để có thể phá vỡ những giới hạn của mình.

Không được bố mẹ ủng hộ theo nghiệp diễn

Ban đầu, Joo Hyun Young mơ ước trở thành một nghệ sĩ piano và cô đàn cũng rất giỏi. Tuy nhiên, khi học cấp hai, Joo Hyun Young lại muốn trở thành diễn viên. Cô nộp đơn và được nhận vào trường trung học Biểu diễn Nghệ thuật Seoul danh tiếng. Nhưng Joo Hyun Young nộp đơn mà không cho bố mẹ biết. Khi sự việc vỡ lở, bố mẹ phản đối cô theo đuổi nghề diễn, nhưng nhờ các chị ủng hộ, bố mẹ của nữ diễn viên dần bị thuyết phục.

Joo Hyun Young yêu diễn xuất đến mức cô không từ bỏ ước mơ của mình mặc dù phải thi ba lần mới được nhận vào trường sân khấu và điện ảnh.

Nổi tiếng với tư cách diễn viên hài

Joo Hyun Young bắt đầu tham gia diễn xuất vào năm 2019, với một số bộ phim truyền hình dài tập như Best Mistake, As Your Heart Tells… Nhưng cô lại nổi tiếng với tư cách là một diễn viên hài khi tham gia SNL Korea của Coupang Play mùa thứ hai. Joo Hyun Young đóng vai một phóng viên thực tập vụng về, mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả. Tập đầu tiên của nhân vật phóng viên này đã đạt 7,6 triệu lượt xem trên YouTube.

Giải thưởng danh giá

Tính đến hiện tại, Joo Hyun Young đã giành được hai giải thưởng danh giá với diễn xuất hài hước ấn tượng của mình trong SNL Korea. Đó là giải Nữ nghệ sĩ giải trí tại giải thưởng nghệ thuật Baeksang danh giá và Nữ nghệ sĩ mới xuất sắc tại lễ trao giải Blue Dragon Series.

“Thổi hồn” cho Dong Geu Rami

Trong Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo, tình bạn giữa Woo Young Woo và Dong Geu Rami là một trong những điểm đáng yêu nhất. Hai cô nàng này có lời chào nhau rất đặc trưng, đó là làm động tác tay và đọc khẩu hiệu như rapper: “Woo to the Young to the Woo” và “Dong to the Geu to the Rami”.

Bật mí, phiên bản gốc của lời chào này không giống với phiên bản hiện tại trên phim. Khi thực hiện lời chào lần đầu, Joo Hyun Young chưa hài lòng lắm. Vì thế, cô đã cùng Park Eun Bin bổ sung thêm nhịp điệu, điệu bộ và có được một phiên bản vừa ấn tượng, vừa vui nhộn mà khán giả được thấy trên màn ảnh.

Bận rộn kín lịch

Sau Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo, Joo Hyun Young sẽ tham gia bộ phim hài lãng mạn 2 O’Clock Date cùng Yoona và Ahn Bo Hyun. Bộ phim kể về hai người hàng xóm có buổi hẹn hò tuyệt vời nhất vào mỗi hai giờ sáng. Joo Hyun Young đóng vai em họ của nữ chính.

Ngoài ra, Joo Hyun Young cũng góp mặt trong Call My Agent, phiên bản remake từ một phim truyền hình Pháp. Chuyện phim xoay quanh cuộc sống của những người quản lý trong một công ty giải trí. Bộ phim còn có sự tham gia của những diễn viên như Lee Seo Jin và Kwak Sun Young của Hospital Playlist.