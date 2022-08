"Nữ Luật Sư Kỳ Lạ" thành công ngoài mong đợi, bộ ba diễn viên chính dẫn đầu bảng xếp hạng danh tiếng

HHT - Mới đây, bảng xếp hạng (BXH) danh tiếng dành cho diễn viên truyền hình có "độ phủ sóng" lớn nhất trong tháng 7 đã chính thức được Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc công bố. Những cái tên đầu bảng đều là diễn viên thủ vai cho những tác phẩm truyền hình đình đám màn ảnh nhỏ xứ Kim chi hiện tại.

Đứng đầu danh sách là bộ ba đang "làm mưa làm gió" màn ảnh nhỏ Hàn Quốc với bộ phim Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo, lần lượt là Park Eun Bin, Kang Tae Oh và Kang Ki Young. Đây là thành quả đáng ghi nhận của cả ba diễn viên khi luôn phấn đầu không ngừng vì nghiệp diễn, và chiếm trọn trái tim của khán giả cùng "hiệu ứng" Woo Young Woo.

Tỉ lệ phản ứng tích cực dành cho Park Eun Bin gần như tuyệt đối với 95,04%, cùng những từ khóa hot khi tìm kiếm về cô nàng như "cá voi", "đáng yêu", "dễ thương", "xinh đẹp" - đủ hiểu khán giả Hàn Quốc đã dành cho nàng diễn viên tài năng sự mến mộ đến mức nào.

Khép lại hành trình cùng bộ phim lãng mạn Why Her? với tỉ suất người xem đạt 10,7% cả nước ở tập cuối, nữ chính Seo Hyun Jin đã đạt hạng 4 trong BXH diễn viên tháng 7. Trong suốt quá trình phát sóng Why Her?, "mỹ nhân không tuổi" Seo Hyun Jin đã "năm lần bảy lượt" khiến khán giả rơi nước mắt bởi chuyện tình bi thương của một luật sư và chàng sinh viên trẻ.

Tiếp đến trong bảng xếp hạng với hạng 5 và 6 thuộc về cặp đôi chính của bộ phim cổ trang Alchemy of Souls (Hoàn Hồn): Nam diễn viên Lee Jae Wook và nữ diễn viên Jung So Min.

Nhường chỗ cho những diễn viên, bộ phim xu hướng, các vị trí còn lại trong bảng xếp hạng là những tên tuổi "quen mặt" của khán giả như Seo In Guk, So Ji Sub, Kang Ha Neul,...