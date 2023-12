Billie Eilish tiết lộ bị thu hút bởi nữ giới, Lauv tìm hiểu xu hướng tính dục của bản thân

HHT - Năm 2023, nhiều nghệ sĩ Gen Z nổi tiếng gây bất ngờ khi công khai bản thân là một phần của cộng đồng lục sắc. Tuy vậy, không phải trải nghiệm "come out" của ai cũng dễ dàng.

Billie Eilish

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Variety, Billie Eilish tiết lộ cô yêu phụ nữ và bị thu hút bởi họ. Tuy nhiên, cô cho rằng bản thân khó hòa nhập với những người phụ nữ khác. Sau những chia sẻ của Billie, mạng xã hội xuất hiện nhiều cuộc tranh luận xoay quanh xu hướng tính dục của cô, bởi trước đó nữ ca sĩ có thời gian hẹn hò với đàn anh hơn 10 tuổi Jesse Rutherford.

Ngày 2/12, Billie Eilish xuất hiện tại thảm đỏ sự kiện Variety’s Hitmaker và một lần nữa đề cập đến vấn đề này: “Tôi đã thấy tất cả bài báo viết về điều này nên có lẽ tôi sẽ công khai vào ngày hôm nay. Thật thú vị vì tôi đoán họ không biết nhưng thật tuyệt khi họ biết. Tôi khá lo lắng khi nói về điều đó nhưng tôi yêu phụ nữ.”

Tuy nhiên, Billie Eilish sau đó lại có một bài đăng trên Instagram chỉ trích tờ Variety vì muốn ép cô công khai xu hướng tính dục: “Cảm ơn Variety vì giải thưởng này và muốn tôi come out ngay trên thảm đỏ vào 11 giờ sáng thay vì tập trung vào những điều quan trọng khác. Tôi thích cả nam và nữ, cứ để tôi yên vì sẽ chẳng ai quan tâm cả”.

Lil Nas X

Trong một thông điệp đầy vui vẻ gửi đến người hâm mộ vào tháng 1, Lil Nas X đã gần như công khai xu hướng tính dục của mình là bisexual (người bị thu hút bởi cả nam và nữ): "Hãy thành thật, các bạn có giận tôi không nếu tôi nghĩ mình là người song tính một chút?".

Sau khi nhận được vô số phản hồi tích cực và vui nhộn từ người hâm mộ, nam rapperđã tuyên bố: "Đây là lần cuối cùng tôi công khai về điều này. Tôi hứa".

Lauv

Trong suốt năm 2023, Lauv đã chia sẻ với người hâm mộ của mình về hành trình khám phá xu hướng tính dục của bản thân. Đầu tháng 6, giọng ca I Like Me Better đã đăng một video trên tài khoản TikTok cá nhân với dòng trạng thái: “Khi bạn đang hẹn hò với một cô gái nhưng bạn cũng có một chút thích thú với đàn ông. Nó có phải là một vấn đề lớn không? Tôi có cảm xúc và tôi không muốn giả vờ là không có.”

Vào tháng 7, Lauv đã đăng tải một video kéo dài 6 phút lên kênh YouTube của mình, trong đó nam ca sĩ đã giải thích chi tiết hơn về hành trình tìm hiểu về xu hướng tính dục của mình.

"Gần đây trong những năm của tuổi 20, tôi đã đè nén cảm xúc rất nhiều, và tôi cảm thấy rất lo lắng. Giống như, tôi cảm nhận được những cảm xúc, hoặc cảm thấy có một kết nối, một rung cảm và sau đó tôi sẽ đóng nó lại. Tôi thực sự chưa có câu trả lời cụ thể nào cho đến bây giờ. Đó là điều mà tôi đang khám phá trong âm nhạc của mình và khám phá trong tâm trí của mình, và tôi sẽ tiếp tục khám phá trong cuộc sống của mình", nam ca sĩ chia sẻ.

Lauv cập nhật về hành trình của mình qua một video TikTok khác vào cuối tháng 7, trong đó anh ấy đã nói đùa về cuộc đấu tranh đang diễn ra để tìm kiếm xu hướng tính dục phù hợp với mình. "Tôi là gay, nhưng tôi không phải là gay, nhưng tôi là gay, nhưng tôi không phải là gay," anh viết trên chú thích trong video.