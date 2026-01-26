Bình luận bênh vực xuất hiện dưới bài xin lỗi của Cha Eun Woo, follower giảm không đáng kể

HHTO - Tối 26/1, Cha Eun Woo đã đăng thư xin lỗi dài trên Instagram thừa nhận sai lầm trong việc chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. Bài viết được dẫn lại trên diễn đàn theqoo của Hàn, lập tức lọt chủ đề thảo luận nóng.

Cha Eun Woo viết trong tâm thư dài rằng, anh xin lỗi công chúng vì những sai lầm đã gây ra. Nam nghệ sĩ cảm thấy ăn năn, áy náy vì phụ sự ủng hộ suốt 11 năm qua của người hâm mộ.

Anh khẳng định mình không nhập ngũ để trốn tránh khi cuộc điều tra còn dở dang vào hồi năm ngoái. Cha Eun Woo khẳng định sẽ nghiêm túc chấp hành những yêu cầu của cơ quan chức năng và chấp hành phán quyết cuối cùng.

Bài xin lỗi của Cha Eun Woo (Bản dịch này có sử dụng hỗ trợ của ChatGPT)

Cha Eun Woo vướng vào cáo buộc trốn thuế 20 tỷ won (hơn 350 tỷ đồng) là thông tin gây rúng động làng giải trí Hàn Quốc những ngày qua.

Ngay khi bài xin lỗi của anh được đăng tải, dân mạng đã dẫn lại trên nhiều diễn đàn.

Ở theqoo, chưa đầy 1 giờ, bài viết đã vượt 60K mắt xem, lọt vào bảng chủ đề thảo luận nóng. Bình luận của Knet không khác trước là bao, số ít là bênh vực chờ phán quyết của tòa án, phần đông là mỉa mai "thiên tài gương mặt" trở thành "thiên tài trốn thuế".

Dưới bài xin lỗi của anh, người hâm mộ từ nhiều quốc gia đang đẩy bình luận tích cực "lên top", như:

"Cảm ơn anh vì đã chân thành nói những điều này với fan, AROHA sẽ luôn ở bên anh, sẽ không bao giờ rời bỏ anh, mọi người đều lo lắng cho anh, hãy luôn giữ gìn sức khỏe, ăn nhiều, mùa đông này hãy mặc quần áo dày để không bị cảm lạnh, yêu anh."

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi và sự bình yên sẽ trở lại! AROHA luôn ở bên chiến đấu cùng anh. Đừng nản lòng."

"Tình cảm dành cho anh sẽ không đổi. Mình chọn ủng hộ anh dù bất kỳ khó khăn nào. Sẽ không bao giờ buông tay hay rời bỏ anh. Tình yêu dành cho anh là mãi mãi, hi vọng tất cả đều ổn."

Bài xin lỗi của Cha Eun Woo vượt 700K lượt thả tim sau khoảng 1 giờ đăng tải. Lượt theo dõi Instagram của anh là hơn 47,7 triệu gần như không thay đổi trong suốt thời gian kể từ khi scandal nổ ra. Sau 1 giờ kể từ khi bài xin lỗi cập nhật, giảm còn hơn 47,6 triệu follower.

Nếu Cục Thuế Quốc gia Hàn Quốc (NTS) xác định hành vi trốn thuế của Cha Eun Woo là cố ý, vụ việc sẽ được chuyển cho công tố.

Trong trường hợp số tiền trốn thuế vượt 10 tỷ won, Cha Eun Woo có thể phải đối mặt với án tù ít nhất 5 năm, không có lựa chọn hưởng án treo. Ngoài án tù, tòa án thường áp đặt mức phạt từ 2 đến 5 lần số tiền thuế đã trốn. Nếu con số cuối cùng đạt 10 tỷ won, riêng tiền phạt có thể dao động từ 20 tỷ won đến 50 tỷ won.