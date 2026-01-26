Hai mỹ nam Heated Rivalry lên đời: Dẫn đuốc Olympics, "đắt show" nhất đầu năm

Thành công vang dội của bộ phim Heated Rivalry đã giúp hai sao nam Hudson Williams và Connor Storrie "một bước lên mây". Trong tháng đầu tiên của năm 2026, hai chàng tân binh trở thành cái tên được Hollywood săn đón bậc nhất, tham gia những sự kiện và chương trình hàng đầu, cũng như trở thành cái tên gây sốt liên tục trên mạng xã hội.

Hudcon cùng nhau lên sân khấu công bố hạng mục trao giải ở Quả Cầu Vàng.

Trong thời gian qua, Hudson Williams và Connor Storrie đã có lịch trình dày đặc, bắt đầu với việc xuất hiện tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần thứ 83, khiến thảm đỏ rộn ràng và còn cùng nhau lên sân khấu công bố hạng mục trao giải. Ngay sau đó, Tuần lễ thời trang Milan trở thành điểm sáng tiếp theo, Hudson nhận vinh dự sải bước trên sàn diễn của sự kiện Dsquared2 Fall 2026.

Hudson được mời làm người mẫu kết màn của show Dsquared2.

Ngoài các sự kiện đình đám, Hudson và Connor cũng liên tục xuất hiện trên các talkshow đình đám bậc nhất của Mỹ, như The Tonight Show Starring Jimmy Fallon và Late Night with Seth Meyers. Tại đây, hai chàng trai có dịp phô diễn sự duyên dáng và tài ăn nói khéo léo của mình chứ không dừng lại chỉ ở ngoại hình đẹp. Những trích đoạn trò chuyện của hai người thu về hàng triệu lượt xem trên YouTube lẫn TikTok.

Cặp sao nam khoe tài ăn nói trên các talkshow.

Điểm sáng nổi bật nhất gần đây chính là việc Hudson Williams và Connor Storrie được chọn làm người dẫn đuốc cho Thế vận hội mùa Đông Milano Cortina 2026. Hai nam diễn viên đã trở thành tâm điểm tham gia rước đuốc tại Ý, mang ngọn lửa Olympics qua các cung đường trước khi lễ khai mạc diễn ra vào ngày 6/2.

Hudson Williams và Connor Storrie cùng đi rước đuốc Olympics.

Khoảnh khắc Hudson và Connor giơ cao ngọn đuốc được trang Olympics đăng tải.

Bên cạnh ánh hào quang và thành công ập đến như vũ bão, cả hai cũng thẳng thắn chia sẻ về áp lực từ sự nổi tiếng quá đột ngột. Trong các cuộc phỏng vấn trên talkshow và podcast như Shut Up Evan, Hudson Williams từng bày tỏ sự bối rối trước sự thay đổi chóng mặt khi mất đi sự riêng tư, bị soi mói liên tục và những bình luận không mong muốn trên mạng xã hội.

"Trước đây khi nhìn thấy The Beatles hay BTS, ta luôn thấy họ như những ngôi sao xa vời chứ không phải người bình thường. Tôi từng nghĩ mình có thể hiểu được, nhưng phải đến tận bây giờ tôi mới thực sự cảm nhận được những gì họ đã trải qua. Tôi đeo kính râm nhiều là vì không muốn để lộ ánh mắt đầy lo âu", Hudson Williams trải lòng.

Tương tự, Connor Storrie cũng chia sẻ trong bài phỏng vấn với People rằng anh không ngờ thành công đến nhanh đến vậy. Việc các hình ảnh, video cũ giờ trở nên rầm rộ trở lại khiến anh vui mừng, nhưng không khỏi lo lắng rằng những lát cắt cá nhân này sẽ khiến một bộ phận khán giả hụt hẫng vì khác với Ilya - nhân vật anh đảm nhận trong Heated Rivalry - trên màn ảnh.