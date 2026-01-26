Single's Inferno 5: Bốn người chơi phải khóa MXH, một cặp đôi chịu bạo lực mạng

HHTO - Dàn người chơi Single's Inferno (Địa Ngục Độc Thân) 5 trở thành tâm điểm chú ý chỉ gần 72 giờ sau khi công chiếu. Choi Mina Sue chịu "bão chỉ trích" trên tài khoản Instagram cá nhân, Lee Sung Hun bị tố "bội bạc". Bốn thí sinh "khóa" mạng xã hội, đề phòng bị "tấn công" vì các diễn biến tại show hẹn hò.

Ba ngày sau khi Single's Inferno 5 phát sóng, lượt truy cập vào SNS (tài khoản mạng xã hội) của dàn người chơi tăng đột biến. Người hâm mộ dành nhiều sự quan tâm đến các thông tin bên lề như mối quan hệ hiện tại của các thí sinh hay đời tư, công việc của họ.

Song Seung Il là ngôi sao sáng nhất dàn cast, ghi nhận mức tăng trưởng gấp 6,3 lần lượng người theo dõi chỉ sau 4 ngày lên sóng. Người xem "bão tim" loạt bài đăng cũ, khen ngợi giao diện cuốn hút của của nam người mẫu.

Một video ngắn 8 giây ghi lại khoảnh khắc Seung Il tạo dáng "nhí nhố" kiểu Gen Z cùng fan hút hơn 2,8 triệu views, 110K lượt "thả tim" trên Instagram sau 1 ngày đăng tải.

Dẫn đầu dàn mỹ nhân là Kim Min Gee/Min Ji. Nữ vận động viên có thêm gần 200K người theo dõi sau 4 ngày công chiếu, hiện có 628K followers Instagram, giữ vững phong độ là người chơi nổi tiếng nhất mùa giải.

Tuy nhiên "hào quang" của Single's Inferno cũng đi kèm với nhiều rắc rối. Trong dàn 13 thí sinh, có 4 cái tên hiện đang tạm "khóa riêng tư" tài khoản mạng xã hội gồm Lim Su Been, Park Hee Sun, Shin Hyeon Woo, Lee Sung Hun/Samuel Lee.

Nhiều khả năng trong các diễn biến sắp tới của show hẹn hò, những người chơi này có hành động dễ khiến khán giả "dậy sóng". Việc khóa MXH được xem như cách thí sinh tự bảo vệ bản thân trước làn sóng phẫn nộ của khán giả.

Trong đó, động thái của Lee Sung Hun/Samuel Lee gây nhiều sự chú ý.

Lee Sung Hun/Samuel Lee từng công khai hẹn hò Hena Yang - một TikToker có hơn 1 triệu followers. Trước thềm phát sóng, một số tin đồn nổ ra trên Reddit nói rằng anh phản bội người yêu. Hena cũng có động thái gỡ bỏ mọi nội dung có mặt anh trên trang cá nhân sau khi show lên sóng. Các suy đoán về cáo buộc ngoại tình càng tăng cao sau khi anh tiếp tục bị influencer FlawlessKevin "bóc phốt". Dù nhiều lần lên tiếng giải thích, song phản hồi từ phía cư dân mạng không mấy tích cực. Sung Hun được cho là đã xóa tài khoản Instagram chỉ 1 ngày sau khi công chiếu Địa Ngục Độc Thân 5.

Choi Mina Sue nhận nhiều phản ứng trái chiều nhất dàn thí sinh sau 4 tập phát sóng. Lượt bình luận trung bình trong các các bài đăng cũ của nàng hậu chỉ vào khoảng 30 comments. Ở hai bài đăng mới nhất trên trang cá nhân, lượt thích tăng không đáng kể nhưng ghi nhận hơn 5000 bình luận mới. 90% trong số đó là những lời lẽ xúc phạm Mina Sue nặng nề vì các diễn biến trong show.

Việc người chơi show hẹn hò chịu cảnh bạo lực mạng đã trở thành vấn nạn đáng báo động đằng sau hào quang của truyền hình thực tế. Khán giả cần tỉnh táo nhận ra rằng diễn biến trên chương trình chỉ là những lát cắt đã được biên tập, có mục đích tạo nhịp độ gay cấn. Chúng không hoàn toàn phản ánh nhân cách của một cá nhân. Người xem có thể bày tỏ quan điểm, thể hiện thái độ bức xúc nhưng cần giữ thái độ văn minh, tránh xúc phạm, chửi bới người chơi.