“Một Tình Yêu Bất Ngờ Đến” nhưng toàn mang tin không vui cho Trần Tinh Húc

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
HHTO - Nếu như "Yết Hí" nhận được phản hồi tích cực của khán giả thì "Một Tình Yêu Bất Ngờ Đến" lại vướng nhiều ồn ào dù vừa lên sóng, khiến Trần Tinh Húc chắc chắn cũng nhức đầu.

Diễn viên Hoa ngữ không còn lạ gì tình huống cả năm không có phim nào lên sóng, nhưng cũng có lúc các dự án rủ nhau ra mắt liên tục. Trần Tinh Húc cũng như vậy, khi phim Yết Hí còn chưa kết thúc thì phim ngôn tình Một Tình Yêu Bất Ngờ Đến đã công chiếu. Nam diễn viên vừa xuất hiện bên cạnh Lư Dục Hiểu để quảng bá cho Yết Hí đã lại đi cùng Vương Ngọc Văn để giới thiệu Một Tình Yêu Bất Ngờ Đến.

tran-tinh-huc-5.jpg
Trần Tinh Húc, Vương Ngọc Văn trong Một Tình Yêu Bất Ngờ Đến

Nếu như Yết Hí nhận được nhiều lời khen về tình tiết, nhân vật thì Một Tình Yêu Bất Ngờ Đến không may mắn bằng. Nữ chính Lâm Hoan Nhi là một cô gái cá tính, mạnh mẽ nhưng chẳng may bị xuyên không vào cuốn tiểu thuyết Tạm Biệt Chồn Hoang mà mình ghét cay ghét đắng. Muốn trở lại đời thực, Hoan Nhi phải chinh phục được Cao Hải Minh, nhân vật chính của cuốn truyện.

tran-tinh-huc-6.jpg
Nam diễn viên vào vai tổng tài những năm 2000

Những tập đầu phim có chi tiết Lâm Hoan Nhi đến tháng, phải đi xin băng vệ sinh nhưng mọi người đều từ chối cô, thậm chí tỏ vẻ khó chịu trước cảnh trớ trêu của Hoan Nhi. Sau đó, tổng tài Hải Minh trở thành anh hùng cứu mỹ nhân khi mang đến cho cô cả một gói.

tran-tinh-huc-2.jpg
tran-tinh-huc-4.jpg
Phim đang bị chỉ trích vì một tình huống gượng ép

Vẫn biết biên kịch muốn tạo tình huống để nam chính ra tay giúp đỡ khiến nữ chính cảm kích, từ đó hai người xích lại gần nhau nhưng khán giả vẫn bức xúc. Vì một cô gái hỏi xin băng vệ sinh là chuyện rất bình thường, nhưng trên phim lại biến thành một việc xấu hổ, người khác đều nhăn mặt né tránh khi nghe đến.

tran-tinh-huc-1.jpg
Vương Ngọc Văn còn gặp mâu thuẫn với đoàn làm phim

Đã vậy, nữ chính Vương Ngọc Văn còn thông báo ngừng quảng bá cho phim. Lý do vì phía nữ diễn viên đã rất tích cực phối hợp với đội truyền thông của Một Tình Yêu Bất Ngờ Đến, đăng đủ các bài trên tài khoản cá nhân theo yêu cầu nhưng lại bị đoàn làm phim lên tiếng rằng cô không nhiệt tình hợp tác. Từ đó mà Vương Ngọc Văn quyết định dừng giới thiệu về Một Tình Yêu Bất Ngờ Đến, khiến đoàn làm phim phải lên tiếng xin lỗi cô, thừa nhận nhân viên đã đưa tin bịa đặt về Vương Ngọc Văn.

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
