BLACKPINK được cấp phép biểu diễn tại Hà Nội nhưng danh sách bài hát gây thất vọng

HHT - Tại các concert tổ chức trên toàn cầu trong tour "Born Pink", BLACKPINK thường diễn khoảng 24 bài (đã bao gồm phần encore). Tuy nhiên, danh sách các ca khúc được cấp phép biểu diễn của BLACKPINK tại Hà Nội mới được công bố chỉ có 13 bài khiến người hâm mộ thất vọng vì quá ngắn, không đủ quy mô cho một concert lớn.

Theo báo Dân trí, ông Đào Vương Long, Chánh văn phòng Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội cho biết đơn vị này vừa có văn bản chấp nhận cho BLACKPINK biểu diễn tại Hà Nội theo hồ sơ đề nghị của Công ty TNHH Âm nhạc IME (trụ sở chính tại TP.HCM).

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng yêu cầu đơn vị tổ chức sự kiện đảm bảo các yêu cầu về an ninh trật tự, các quy định của pháp luật về quảng cáo, về quyền tác giả và quyền liên quan, phòng chống cháy nổ… để đảm bảo 2 đêm diễn được diễn ra an toàn, chuyên nghiệp.

Theo báo An ninh Thủ đô, nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật theo danh sách được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cấp phép gồm 13 bài hát: DDU-DU DDU-DU, Shut Down, Typa Girl, Pretty Savage, Stay, Playing with fire, Whistle, As if it's your last, Lovesick Girls, Don’t Know What To Do, Forever Young, Kiss and Make Up và Ice Cream.

13 bài hát được duyệt trải đều các bản hit trong sự nghiệp của BLACKPINK. Nhưng hoàn toàn thiếu các bài hát solo, vốn là một phần không thể thiếu trong các concert của nhóm. Ở các concert được tổ chức trong khuôn khổ world tour Born Pink trước đó, BLACKPINK sẽ biểu diễn khoảng 24 bài (đã bao gồm ca khúc encore và sân khấu solo).

Vì vậy, mới chỉ có 13 bài hát được cấp phép biểu diễn của BLACKPINK trong concert tại Hà Nội sắp tới khiến nhiều người hâm mộ hết sức thất vọng, vì quá ít và quá ngắn so với một quy mô concert trong khi khán giả phải bỏ ra số tiền rất lớn để mua vé.

Nếu BLACKPINK chỉ được biểu diễn trong 13 ca khúc được cấp phép này, danh sách biểu diễn sẽ còn ngắn hơn cả set diễn của nhóm ở các lễ hội âm nhạc trong năm nay (gồm Coachella 2023 và BST Hyde Park 2023) là 19 bài hát.

Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về danh sách các ca khúc biểu diễn của BLACKPINK tại concert ở Hà Nội cuối tháng 7 này. Vì vậy, người hâm mộ hi vọng danh sách các ca khúc được cấp phép sẽ không dừng lại ở con số 13 mà được cập nhật tiếp tục trong thời gian tới.

Concert của BLACKPINK sẽ chính thức diễn ra vào 29 - 30/7 tới tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Vé sẽ được mở bán từ 12 giờ ngày 7/7. Hiện đơn vị tổ chức vẫn chưa công bố giá vé và sơ đồ concert chính thức.