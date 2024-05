"Dead Boy Detectives" mùa 2 gặp khó khi thành tích thấp hơn "Lockwood & Đồng Sự"

HHT - Theo thống kê mới từ Netflix, “Dead Boy Detectives” có tăng trưởng về số lượt xem nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với các loạt phim khác, đặc biệt khi so với “Lockwood & Co.” - một phim có đề tài tương tự. Điều này đưa phim vào thế khó nếu muốn có mùa 2.

Mới đây, theo thống kê của Netflix, Dead Boy Detectives đã tăng 54% số giờ xem từ tuần đầu tiên đến tuần thứ hai phát sóng. Điều đó cho thấy số liệu của Dead Boy Detectives có sự tăng trưởng. Tuy nhiên, tổng thể thành tích của phần phim ngoại truyện của The Sandman vẫn thấp hơn so với các loạt phim khác, đặc biệt là Lockwood & Co. (Lockwood và Đồng Sự) - một phim có chủ đề tương tự lên sóng Netflix vào tháng 1 năm 2023.

Buồn thay, không cần phải là thám tử cũng có thể kết luận được rằng Dead Boy Detectives “đã chết”. Với số lượt xem chỉ đạt vỏn vẹn 3,1 triệu trong bốn ngày đầu tiên phát sóng, Dead Boy Detectives được coi là đã có màn ra mắt không mấy thành công. Danh tiếng của The Sandman đã không giúp ích được mấy cho Dead Boy Detectives, ngay cả khi một số nhân vật từ The Sandman đã “hạ cánh” xuất hiện trong Dead Boy Detectives làm cameo.

Chất lượng của Dead Boy Detectives được đánh giá khá tốt, phim cũng lọt Top 10 Netflix ở 56 quốc gia. Tuy nhiên, điều đó cũng không giúp ích gì nhiều cho Dead Boy Detectives khi lượt xem chung của Top 10 Netflix giảm mạnh trong tuần vừa rồi, là Top 10 có tổng lượt xem thấp nhất từ đầu năm 2024 đến nay. Việc này giống như đứng đầu phòng vé với doanh thu 10 tỷ ở một tuần thì vẫn không thể bằng một phim đứng chót bảng nhưng doanh thu được 100 tỷ ở một tuần khác. Tổng số liệu lượt xem, giờ xem vẫn là những con số then chốt quyết định “vận mệnh” của Dead Boy Detectives.

Khi so sánh Dead Boy Detectives với một số phim có tông màu tương tự, ví dụ như Lockwood & Co., số liệu chênh lệch quá nhiều càng cho thấy sự đuối sức các chàng thám tử ma. Điều này đưa phim vào thế khó nếu muốn có mùa 2. Vì rõ ràng Lockwood & Co. làm ăn ngon nghẻ hơn nhiều, với số lượt xem nhiều hơn và mũi tên tiếp tục đi lên, nhưng Netflix vẫn thẳng tay “khai tử”, đưa phim vào kho chỉ sau một mùa.

Không chỉ số liệu thấp quá mức kỳ vọng, Dead Boy Detectives còn gặp nhiều thế khó khác để có thể được “bật đèn xanh” cho mùa phim mới. Vốn dĩ Dead Boy Detectives không phải do Netflix sản xuất. Ban đầu, phim thuộc Warner Bros TV, dự định phát sóng trên HBO Max, nhưng vì một số lý do phim đã bán bản quyền cho Netflix. Số liệu rất yếu, nguồn tài chính phức tạp, chi phí sản xuất phim không hề rẻ, dường như không có cơ hội nào để Dead Boy Detectives lật ngược thế cờ, ngay cả khi các fan của loạt phim này có mở phim ngày đêm để “cày” số liệu.

Một số bình luận của netizen:

“Tôi vừa mất hy vọng Dead Boy Detectives sẽ có mùa 2.”

“Vậy điều này có nghĩa là gì? Không có hy vọng nào cho mùa 2? Nhưng tôi không muốn…”

“Số giờ xem đã tăng lên nhưng vẫn còn thấp. Trời ơi là trời!!! Tin xấu đối với tôi.”

“Chúng tôi không quan tâm!!! Chúng tôi muốn phim có mùa mới!!! Có cần phải xem đi xem lại nhiều lần không? Tôi sẽ làm!!!”

“Phim này không hay bằng Lockwood & Co., số liệu cũng cho thấy thua kém hơn, mà Lockwood & Co. đã bị “khai tử”. Tôi không cần nói tiếp về tương lai của Dead Boy Detectives rồi nhỉ…”

Dead Boy Detectives kể về Edwin và Charles, là hai chàng trai đã chết nhưng từ chối “bước tiếp”. Họ trở thành những hồn ma, tiếp nhận các khách hàng ma quái và giúp họ giải quyết các bí ẩn siêu nhiên. Phim gồm có 8 tập, đã phát sóng trọn bộ trên Netflix.