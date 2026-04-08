Bloodhounds phần 2: Các cảnh hành động mãn nhãn, Bi Rain “lột xác” quá choáng

HHTO - Các cảnh hành động trong “Bloodhounds 2” quá mãn nhãn, được thực hiện với nhịp độ nhanh và độ chân thực cao, đến mức thật khó tin những nhân vật trên màn ảnh được thủ vai bởi các ngôi sao K-Pop.

* Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung phim

Năm năm đã trôi qua sau các sự kiện xảy ra trong phần 1, Bloodhounds 2 (Chó Săn Công Lý) cho người xem thấy cuộc sống của bộ đôi võ sĩ giờ đây đã có những bước ngoặt nào. Woo Jin (Lee Sang Yi) đã giải nghệ, lui xuống trở thành huấn luyện viên cho cậu em. Gun Woo (Woo Do Hwan) có những bước tiến lớn trong sự nghiệp quyền anh, mà mở đầu phim anh đã giành đai vô địch trong một giải đấu.

Cuộc sống của Gun Woo và Woo Jin trôi qua êm đềm với lịch tập luyện, kế hoạch thi đấu, phụ việc cho mẹ ở quán cà phê, thưởng thức những bữa cơm nhà ấm cúng. Thỉnh thoảng, sẽ có những người bạn cũ ghé thăm, ôn lại chuyện cũ. Thế nhưng cuộc sống êm đềm ấy một lần nữa lại bị đe doạ.

Bỗng một đêm, có khách lạ đến nhà, dẫn đầu là Baek Jeong (Bi Rain). Hắn đến mời Gun Woo tham gia giải đấu quyền anh IKFC do hắn sáng lập. Đó là một giải đấu quyền anh ngầm, bất hợp pháp, hoạt động trên web đen ở phạm vi quốc tế. Dù số tiền Baek Jeong đề nghị trả là cực kỳ lớn, Gun Woo vẫn từ chối. Điều đó đã khiến Baek Jeong nổi cơn thịnh nộ.

Baek Jeong là một võ sĩ quyền anh tàn bạo, là một kẻ có những đặc điểm điển hình của chứng rối loạn nhân cách ái kỷ. Hắn luôn muốn mình là người đứng đầu, không chấp nhận thất bại, và sẽ làm mọi cách để đạt được điều mình muốn. Baek Jeong trút cơn thịnh nộ của mình lên những người mà Gun Woo quan tâm - mẹ anh, bạn bè của anh - nhằm dồn ép Gun Woo vào đường cùng và buộc phải nhận lời tham gia kế hoạch của hắn.

Xuyên suốt Bloodhounds 2 là câu chuyện của chàng võ sĩ tốt bụng nỗ lực thoát khỏi vòng xoáy tội phạm và bạo lực do kẻ khác tạo ra, nhưng tổn thất vẫn liên tiếp xảy ra, thậm chí càng lúc càng theo chiều hướng tăng dần. Không còn cách nào khác, để chiến thắng một con mãnh thú, nhân vật chính của chúng ta buộc phải khiến nắm đấm của mình cứng như sắt thép, và trái tim cũng không thể mềm như kẹo bông được.

Các cảnh hành động vốn đã là “đặc sản” của phần 1, nay còn được thực hiện hoành tráng hơn, hay hơn và nhanh hơn bao giờ hết trong Bloodhounds 2. Không ít khán giả tinh ý nhận ra rằng trong Bloodhounds 2, không có võ sĩ nào chiến đấu giống võ sĩ nào, do đó mỗi trận đối đầu đều trở nên độc đáo và khó đoán.

Thưởng thức các cảnh hành động đẹp mắt, nghẹt thở trong Bloodhounds 2, phải dành lời khen ngợi cho dàn diễn viên. Không biết họ đã phải tập luyện bao lâu để đạt được những gì mà chúng ta thấy trên màn ảnh. Khi chứng kiến Bi Rain hay Chan Sung (2PM) tung nắm đấm trong Bloodhounds 2, người ta có thể quên mất họ vốn là những ngôi sao K-Pop.

Nếu nói về màn “lột xác” ấn tượng nhất Bloodhounds 2, chắc chắn không thể bỏ qua Bi Rain với vai phản diện chính Baek Jeong. Đây là một nhân vật phản diện không có được sự thông minh gian xảo như phản diện của phần 1, mà là một nhân vật thuần bạo lực, nhưng điều đó khiến hắn mang đến những đáng sợ riêng.

Ngoài vóc dáng to cao áp đảo, Bi Rain trong vai Baek Jeong còn có vẻ mặt cau có bặm trợn vô cùng đáng sợ. Vẻ đáng sợ ấy còn nhân lên gấp đôi, gấp ba lần khi cái tôi của Baek Jeong bị chọc tức và hắn nổi cơn điên lên. Bi Rain cũng thực hiện các cảnh hành động rất mượt, thể hiện khí thế áp đảo của một con mãnh thú có thể nuốt chửng đối thủ chỉ trong tích tắc. Thật không thể nhận ra đó từng là nam thần có đôi mắt một mí cười lên rất hiền và đáng yêu trong Full House năm nào.

Trong Bloodhounds 2, nhiều nhân vật quen thuộc của phần 1 cũng trở lại như ông trùm tài phiệt Hong Min Beom (Choi Si Won), người đứng đầu đội điều tra Min Kang Yong (Choi Young Joon), “tiền bối” Gwang Moo (Park Hoon), Du Yeong (Ryu Soo Young) - người giỏi kỹ năng dùng dao... Họ dễ dàng kết nối với những người đã xem phần 1 và khiến một số khoảnh khắc quan trọng trở nên có ý nghĩa hơn.

Bloodhounds 2 cũng giới thiệu một số gương mặt mới như “thủ khoa cảnh sát” Lee Woo Jeong (Cha Ji Hyuk), đặc vụ bí ẩn Choi Sin Hyeong (Park Seo Joon) - ngay cả tên của anh ta cũng là bí danh… Những nhân vật này góp phần mang đến cho Bloodhounds 2 những căng thẳng, kịch tính mới, và thậm chí là một mở đầu đầy hứa hẹn cho phần 3 trong tương lai.

Trọn bộ 7 tập Bloodhounds 2 đã phát sóng trên Netflix.