Chuyển sang sắc màu tươi sáng cùng The Fall có khiến nhạc của Táo "mất chất"?

HHTO - Sau nhiều năm đóng khung với hình ảnh với những bản nhạc buồn, Táo bất ngờ rũ bỏ "vùng tối", trở lại với The Fall, len lỏi vào vùng sáng của tình yêu. Liệu việc chuyển mình sang màu sắc tươi sáng, dễ cảm hơn có khiến cá tính âm nhạc vốn đầy gai góc của anh trở nên nhạt nhòa?

Trong thị trường nhạc Việt hiện đại, Táo luôn giữ cho mình một không gian riêng biệt, tách khỏi những công thức tạo hit đại chúng. Khán giả vốn đã quen với Táo như Indie trầm mặc, kể những câu chuyện về sự cô đơn và góc khuất tâm lý qua những bản phối u tối như Tâm thần phân liệt hay Blue Tequila. Tuy nhiên, với dự án mới nhất mang tên The Fall, Táo đã thực hiện một bước chuyển mình đáng chú ý: Bớt đi sự nặng nề để đón nhận những rung động tươi sáng hơn.

Táo trở lại với ca khúc The Fall.

Nếu coi những tác phẩm trước đây là vùng trũng của cảm xúc sâu và buồn, The Fall chính là khoảnh khắc đánh dấu sự chữa lành với những niềm vui và rung động nguyên bản của tình yêu. Tựa bài hát mang một hàm nghĩa kép đầy thú vị. Trực diện nhất, đó là "fall in love" - rơi vào tình yêu. Nhưng ở một tầng nghĩa khác, nó còn là sự "rơi" từ thế giới nội tâm đóng kín xuống thực tại đầy rung động, nơi Táo chấp nhận buông bỏ sự phòng thủ để được chữa lành.

Ở The Fall, người nghe có thể nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của Táo thể hiện qua nhịp độ và màu sắc âm thanh. Ca khúc là một bản phối dễ chịu, giữ nguyên thế mạnh của Táo là cách xử lý giai điệu tinh tế cùng flow nhạc không quá dồn dập. Dù vậy, với lần trở lại này, nam rapper khiến người nghe dễ dàng cảm nhận được sự tươi sáng và giàu chuyển động hơn. Đây là lần đầu tiên Táo viết về một cảm xúc "sáng", tạo ra thứ âm nhạc mà khán giả có thể nhún nhảy theo thay vì chỉ ngồi lặng yên chiêm nghiệm.

Sự chuyển mình này không làm mất đi bản sắc cá nhân vốn có mà chỉ làm phong phú thêm khả năng biểu đạt của anh.

Tuy nhiên, giá trị của The Fall không chỉ dừng lại ở phần nghe. Táo vốn là nghệ sĩ có tư duy thẩm mỹ nhất quán và coi trọng việc xây dựng thế giới hình ảnh riêng. MV của ca khúc đóng vai trò như một lát cắt thị giác quan trọng, giúp câu chuyện âm nhạc trở nên cụ thể và giàu sức gợi.

Câu chuyện kể về một chàng quản gia robot sống cô độc trong ngôi nhà trống trải. Từ một thực thể vô cảm, nhân vật này dần thay đổi sau khi xem lại những thước phim cũ do một cô gái để lại. Hành trình học cách quan sát và vụng về rung động trước những điều nhỏ bé chính là sự ẩn dụ đắt giá cho quá trình dịch chuyển cảm xúc của chính Táo.

MV chính thức của The Fall.

Dù vậy, với những khán giả trung thành đã trót yêu cái "vị đắng" của Táo trước đây, The Fall có thể gây ra một chút hụt hẫng. Khi bớt đi sự gai góc và những ẩn dụ phức tạp về mặt tâm lý, ca khúc trở nên nhẹ nhàng và đôi khi hơi "hiền". Tuy nhiên, đây là cái giá cần thiết cho một cuộc thử nghiệm. Táo không từ bỏ bản sắc mà chỉ đang chứng minh rằng bản thân có khả năng biểu đạt đa dạng hơn thay vì tự đóng khung trong một hình ảnh nghệ sĩ u sầu.

The Fall là một tuyên bố về sự cân bằng của Táo. Nam rapper vẫn giữ được cái tôi nghệ thuật riêng biệt nhưng đã biết cách gia giảm liều lượng để âm nhạc trở nên "mềm" hơn, dễ tiếp cận hơn. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho thấy sự trưởng thành của một cá tính âm nhạc không ngừng tự làm mới mình giữa thị trường đang dần bão hòa.