Bom tấn hành động War Machine mở đầu rất cuốn, nhưng dần trở nên tầm thường

HHTO - Bộ phim hành động của Netflix War Machine (Cỗ Máy Chiến Tranh) lẽ ra có thể trở nên đặc sắc, hấp dẫn, khó quên; nhưng đáng tiếc nó đã không tận dụng hết những tiềm năng của mình.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Trong Top 10 phim được yêu thích nhất trên Netflix Mỹ tuần này, War Machine (Cỗ Máy Chiến Tranh) đứng vị trí thứ nhất. War Machine cũng gây ấn tượng trên Netflix toàn cầu khi đạt được 39,3 triệu lượt xem chỉ sau 3 ngày công chiếu. Phim liên tục có mặt ở Top 10 Netflix nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, riêng Netflix Việt Nam phim đang hạ cánh ở vị trí thứ ba.

Câu chuyện của War Machine bắt đầu với nỗi đau của người lính mang số hiệu 81 (Alan Ritchson), khi em trai anh hy sinh trong một trận tập kích. Với mong muốn hoàn thành ước mơ của em trai là trở thành lính biệt kích, 81 đã tham gia một chương trình tuyển chọn lính biệt kích. Ở đó, những người lính phải tham gia tập luyện cả về thể chất lẫn tinh thần, trải qua nhiều cuộc sàng lọc khắc nghiệt để giữ lại những người tinh nhuệ nhất.

Cuối chương trình tuyển chọn biệt kích, những người lính còn trụ lại phải trải qua một thử thách cuối cùng. Họ phải xác định vị trí và giải cứu một phi công bị bắn rơi trong lòng địch ở vùng rừng núi hoang dã. Bởi đây là một nhiệm vụ mô phỏng nên họ mang theo súng nhưng không có đạn thật. Một nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản, không thể có thương vong, lại hóa thành một nguy hiểm khủng khiếp chết người.

Có thể nói War Machine khởi đầu như một bộ phim quân sự điển hình, nhưng được khoảng một phần ba phim thì câu chuyện dần phát triển thành một thứ kỳ lạ hơn. Thay vì tìm thấy phi công trong nhiệm vụ mô phỏng, họ tìm thấy một con robot khổng lồ ngoài hành tinh. Nó là một cỗ máy giết chóc hạng nặng với khả năng quét tìm nạn nhân, nướng chín hay xuyên thủng cơ thể họ chỉ với một đòn, và dường như bất khả xâm phạm. Cú chuyển mình sang khoa học viễn tưởng này thật sự thông minh, bởi nó làm cho khán giả bất ngờ và hứng thú hơn với những gì sẽ diễn ra tiếp theo.

Ưu điểm nổi trội nhất của War Machine chắc chắn là các cảnh hành động. Không nghi ngờ gì, đó là các cảnh hay nhất phim. War Machine không hề “nhẹ tay”, nên khi chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của con robot vũ trụ, khán giả cũng như nhóm lính tuyển chọn biệt kích đều cảm thấy sững sờ, choáng váng, khiếp đảm. Những sát thương con robot gây ra quá tàn khốc, nhưng lựu đạn và súng lại không thể làm nó chậm lại. Do đó, cuộc đào thoát của nhóm lính khỏi sự truy đuổi của con robot trở nên vô cùng hồi hộp, thót tim.

Với kinh nghiệm dày dặn ở thể loại phim hành động, Alan Ritchson vào vai 81 “dễ như ăn bánh”. Anh là một điểm cộng nổi trội khác của War Machine, là tâm điểm thu hút người xem, là linh hồn của phim. Vóc dáng to lớn của anh mang đến cảm giác vững chãi, đáng tin cậy, nhất là khi thành viên của nhóm lính cứ mỏng dần còn con robot thì ngày càng áp sát. Nhưng đồng thời, Alan Ritchson cũng thổi vào nhân vật của mình cảm xúc sâu sắc khi 81 thường xuyên phải vật lộn với chấn thương vật lý ở chân và nỗi đau chôn kín trong lòng.

Tuy nhiên, khá đáng tiếc, sau cú chuyển mình đầy bất ngờ khi “tung chiêu” giới thiệu con robot ngoài hành tinh, War Machine lại dần “hết phép”. Đoạn rượt đuổi sau đó ban đầu khá hồi hộp, nhưng “nguội” dần bởi không còn gì mới mẻ. Con robot “thổi bay” quá nhiều nhân vật phụ trước khi khán giả kịp ghi nhớ họ, khiến cảm xúc có phần hụt hẫng. Điều này cũng khiến sức mạnh của con robot trông rất khủng khiếp, nhưng cách nó bị hạ gục ở cuối lại không đủ “ép phê”. Cách nó để lộ điểm yếu có phần đơn giản, thậm chí là phần nào đó trông khá ngớ ngẩn.

Việc xây dựng dàn nhân vật phụ quá sơ sài trước khi thổi bay họ cũng là một điểm thiếu sót khá đáng tiếc của War Machine. Có lẽ nếu kịch bản cho họ nhiều đất diễn hơn, tương tác với nhân vật chính 81 nhiều hơn, khai thác các kỹ năng riêng khi đối phó với cỗ máy khổng lồ kia; thì War Machine sẽ hấp dẫn và có chiều sâu hơn.

Nhìn chung, War Machine là một phim có cơ hội để trở thành một phim hành động khoa học viễn tưởng mới mẻ, nhưng cuối cùng nó lại giống như nhiều phim khác, do đó cuối cùng trở thành rất bình thường. Nó không dở, cũng không đáng quên sau khi xem xong, đáp ứng nhu cầu giải trí tốt. Nếu bạn có một vài giờ rảnh rỗi và muốn xem một thứ gì đó kịch tính, tăng adrenaline, thì War Machine là một lựa chọn cũng được. Nhưng nếu bạn đòi hỏi cao hơn, như muốn một phim hành động không tẻ nhạt, độc đáo, thì War Machine không nên nằm trong danh sách đáng cân nhắc.

War Machine hiện đã có mặt trên Netflix.