Perfect Crown tự tin "3 không": Không chán, không thiếu sót, không lỗ hổng visual

HHTO - Với tâm huyết dồn vào bộ phim, đạo diễn và dàn diễn viên đều tin vào sức hút và thành công vang dội của "Perfect Crown".

Perfect Crown (tạm dịch: Vương miện hoàn hảo/ tên tiếng Hàn: Phu nhân của Đại quân thế kỷ 21) lấy bối cảnh giả tưởng về Hàn Quốc theo chế độ quân chủ lập hiến thời hiện đại. Sung Hee Joo (IU) là con ngoài giá thú của gia đình tài phiệt. Cô thông minh, xinh đẹp, có tất cả nhưng thiếu địa vị. Lee Ahn (Byeon Woo Seok) là con thứ 2 của tiên vương, một Đại quân ngoài địa vị thì không được phép sở hữu bất cứ thứ gì. Cả hai quyết định ký "hợp đồng hôn nhân", dần tạo nên gắn kết, cứu rỗi lẫn nhau.

Không lỗ hổng visual

Nhan sắc sáng bừng khung hình của IU - Byeon Woo Seok là điều không bàn cãi qua ảnh teaser, trailer phim. Thủ tướng Min Jeong Woo do Noh Sang Hyun - diễn viên kiêm người mẫu quyến rũ. Vai phụ Hoàng hậu Yoon Yi Rang do Gong Seung Yeon đảm nhận là "cây visual" quen thuộc của màn ảnh.

Tăng điểm nhan sắc cho Perfect Crown còn có Chae Seo An. Cô vào vai Han Da Young - con gái cựu bộ trưởng tư pháp, chị dâu của Hee Joo. Da Young thông minh và địa vị, luôn ngầm kèn cựa với em chồng vì tài năng của cô lu mờ anh trai.

Phần nhìn của Perfect Crown được bảo chứng bởi bối cảnh xa hoa, sang trọng của giới tài phiệt và hoàng gia. Yếu tố truyền thống và hiện đại được lồng ghép tỉ mỉ qua từng chi tiết. Không chỉ màn "lên đồ" của tài phiệt Sung Hee Joo mà trang phục của "team hoàng tộc" cũng đầy trông đợi.

Không thiếu sót

Park Joon Hwa là đạo diễn quen thuộc đứng sau nhiều tác phẩm của đài tvN như Love Your Enemy (Phải lòng oan gia), Alchemy of Souls (Hoàn Hồn), What's Wrong With Secretary Kim (Thư ký Kim sao thế)... Ông có nhiều kinh nghiệm với thể loại rom-com (hài - lãng mạn) nên khán giả có thể tin tưởng tuyệt đối vào góc máy ở Perfect Crown.

Park Joon Hwa đánh giá IU và Byeon Woo Seok tỏa ra khí chất đế vương - hoàng hậu đáng mong đợi và dàn diễn viên là điểm thu hút nhất của tác phẩm này. Từ cốt truyện đến diễn xuất đều không có thiếu sót. Đẩy mạnh phát sóng cho Perfect Crown trên các nền tảng OTT nội địa và quốc tế (Disney+, Wavve...) đã cho thấy mục tiêu muốn thu phục khán giả quốc tế của đoàn phim. Chiến lược quảng bá cho dự án này cũng không kẽ hở khi đầu tư hoạt động xem trước, "rải thính" dày đặc trong gần 1 tháng trước ngày phát sóng.

Không nhàm chán

"Sẽ không có một khoảnh khắc nhàm chán nào, khán giả sẽ được đắm chìm từ đầu đến cuối" - đó là lời đạo diễn Park khẳng định tại buổi họp báo ra mắt Perfect Crown. Không chỉ ông và IU, Byeon Woo Seok cũng nhấn mạnh vào 4 tập đầu.

Lần đầu tiên nhận kịch bản, IU đọc liền mạch đến tập 4. Cô đánh giá độ liên kết và cách xây dựng nhân vật, đặc biệt là 4 vai chủ lực: "Có rất nhiều nhân vật xuất hiện và sự pha trộn cũng như xung đột giữa đối tượng bên trong và bên ngoài cung điện được xử lý một cách tự nhiên trong khi vẫn giữ được các yếu tố hài hước, điều này rất thú vị".

"Hãy phản công khi tấn công" là câu thoại IU ấn tượng nhất khi chia sẻ tại họp báo. Tham vọng không giấu che, vừa nóng nảy vừa đáng yêu của Hee Joo là điểm hấp dẫn và thuyết phục cô đồng ý nhận vai. Byeon Woo Seok bị hấp dẫn bởi tâm lý đa chiều của Đại quân Lee Ahn.

Anh chỉ ra rằng một điểm hấp dẫn khác của Perfect Crown là cách thể hiện thẩm mỹ, văn hóa Hàn Quốc. Bày tỏ hi vọng mọi người sẽ yêu thích Lee Ahn hơn là cảm giác áp lực sau hiệu ứng của Lovely Runner, nam diễn viên chia sẻ: "Áp lực vẫn có. Nhưng tôi nghĩ rằng khi giờ đây mọi người để ý để tôi hơn thì tôi càng phải nỗ lực hơn. Với tôi, đó là tâm lý nên cơ của một diễn viên hơn là áp lực".

Sau nhiều năm bắt tay với tvN, đây là lần đầu tiên Park Joon Hwa hợp tác với đài MBC. Vì thế, ông cho biết mình đã dồn hết tâm sức để làm tốt nhất khi được hỏi về có sự so sánh giữa Goong (Hoàng Cung - siêu phẩm cùng mô-típ với Perfect Crown, được phát hành 20 năm trước của MBC). "Goong là một tác phẩm tuyệt vời không thể so sánh được, nhưng tôi đã nỗ lực để phim của mình cũng hay như vậy" - đạo diễn cho biết.

Perfect Crown dự kiến gồm 12 tập, lên sóng từ ngày 10/4 sẽ chứng thực cho sự tự tin của đoàn phim.