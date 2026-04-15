Hoa hậu Tiểu Vy khoe bộ ảnh mới, thăng hạng cả về phong cách lẫn thần thái

JEANIE - Ảnh: FBNV
HHTO - Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy tung bộ ảnh mới với thiết kế cắt xẻ táo bạo, khoe đường cong hút mắt và đậm chất điện ảnh. Nàng hậu ngày càng cho thấy sự biến hóa linh hoạt trong phong cách thời trang.

Loạt hình lần này của Hoa hậu Việt Nam 2018 được khen đậm chất điện ảnh, Tiểu Vy lựa chọn thiết kế váy cắt xẻ táo bạo nhưng vẫn thanh lịch, giúp tôn lên đường cong hút mắt. Điểm nhấn nằm ở phần xẻ hông khéo léo, khoe trọn thắt lưng ong cùng làn da mịn màng của nàng hậu. Với lối trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc được tạo kiểu đơn giản, người đẹp vẫn giữ được nét thanh thoát nhưng không kém phần cuốn hút.

Từ một nàng hậu mang vẻ đẹp trong trẻo, Tiểu Vy đang từng bước thử sức với phong cách trưởng thành, quyến rũ mà vẫn giữ được nét riêng. Mặc dù đã đăng quang gần 8 năm, người đẹp vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp nổi bật, thậm chí nhiều fan sắc đẹp cho rằng cô ngày càng thăng hạng cả về phong cách lẫn thần thái.

Sau thời gian hoạt động trong showbiz với vai trò của một Hoa hậu, người mẫu, Tiểu Vy đang ngày càng khẳng định được bản thân trong lĩnh vực điện ảnh. Người đẹp cho thấy sự nỗ lực cầu tiến, ghi dấu qua các vai diễn từ kinh đến hài Tết, nổi bật nhất là vai chính trong phim trăm tỷ Bộ tứ báo thủ (Tết 2025) do Trấn Thành đạo diễn, cùng các dự án Đảo độc đắc: Tử mẫu Thiên linh cái (2022) và Mai (2024).

Hoa hậu Tiểu Vy được công chúng và giới chuyên môn kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng trong các dự án điện ảnh tiếp theo, chứng minh năng lực vượt qua danh xưng "hoa hậu đóng phim".

JEANIE - Ảnh: FBNV
